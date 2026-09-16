Бізнес під ударом: як українським підприємцям вижити в умовах російських атак

Співзасновниця «Епіцентру», очільник Мінекономіки, а також представники НБУ, Верховної ради та бізнесу обговорили механізми підтримки вітчизняних підприємств на фоні системних ракетних та дронових ударів.

У Києві відбулась вже п’ята зустріч ініціативи «Епіцентр виробників» - спільного проєкту компанії «Епіцентр» та LB Talks, спрямованого на обговорення ключових викликів українського бізнесу. Відкриваючи захід, співзасновниця “Епіцентр К” Галина Герега зазначила, що в нинішніх умовах український бізнес як ніколи потребує державної підтримки.

“Зараз настав час, коли ми не впораємося без підтримки держави, без пільгового кредитування. Підприємцям вкрай потрібні фінансові інструменти, щоб відбудувати зруйновані об’єкти та відновити роботу. Зараз ми втрачаємо людей та робочі місця. Лише за останній місяць, коли особливо жорстоко б'ють по бізнесу, ми втратили 7000 робочих місць. Для мене це найболючіше питання. Адже люди - це найцінніше, що є у кожного з нас”, - зазначила Галина Герега.

За її словами, в період повномасштабної війни було повністю знищено чи пошкоджено понад 30 об’єктів компанії. Загалом це більше мільйона квадратних метрів торговельних, логістичних та виробничих площ.

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“Нам потрібні довгострокові кредити на відновлення, на побудову нового бізнесу та нових логістичних площ. Тому що зараз логістика практично “лежить”. За статистичними даними знищено понад 50% складів. Також дуже важливим є питання страхування військових ризиків. Воно обговорюється вже не один рік, але поки що дієвого механізму страхування так і не знайшли”, - додала співзасновниця “Епіцентр К”.

В свою чергу міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко зазначив, що за оцінками відомства, загальний розмір збитків, нанесених українському бізнесу у 2026 році, становить близько $10 млрд.

“Зрозуміло, що в комбінації з закритими портами це створює шалений тиск на українську економіку та бізнес. А це те, що дає податки, фінансує українські збройні сили, забезпечує кожну громаду в Україні критичними послугами і товарами. Тож для нас в пріоритеті підтримати бізнес та економіку. Давайте спробуємо знайти рішення, які напередодні важкої зими дадуть хоча б якийсь елемент впевненості та промінчик надії нашому бізнесу”, - закликав очільник Мінекономдовкілля.

На зустрічі також були присутні перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, член комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, член наглядової ради АТ “Альтбанк” Тетяна Острікова, а також народні депутати, виробники, підприємці та представники громадськості.

Окрім запровадження дієвих програм страхування воєнних ризиків та пільгового кредитування, учасники дискусії закликали владу спростити адміністрування податків, запровадити податкові відстрочки та можливість перенесення строків сплати податків для постраждалого бізнесу, а також низку інших механізмів, що здатні підтримати українських підприємців в умовах постійних атак.

Нагадаємо, перший захід у межах ініціативи “Епіцентр виробників” відбувся у березні цього року. Тоді бізнес та представники громадськості обговорили з владою податкову політику. В ході подальших зустрічей з держслужбовцями напрацьовувались конкретні рішення для розв’язання проблем кадрового дефіциту, механізмів бронювання працівників, усунення схем на митниці та залучення коштів в українську економіку.

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