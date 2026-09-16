Рада підтримала за основу законопроєкт про запровадження ПДВ на придбані за кордоном товари незалежно від вартості

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з дистанційного продажу товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. За – 273 депутати.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа.

Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонується залишити без ПДВ.

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Зміни запрацюють не раніше липня наступного року.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що законопроєкти про зміни до Податкового і Митного кодексів є частиною міжнародних зобов'язань. Він сказав, що «далі тягнути вже немає куди», стало відомо з трансляції засідання.

Зараз готують рішення, що дозволятиме жити в умовах кризи ліквідності, але це суттєво впливає на можливості центральних органів виконавчої влади і місцевих бюджетів виконувати повноваження.

«Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 млрд євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримаємо. Ми терміново перевнесли ці законопроєкти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроєкт, щоб отримати можливість, шанс, отримати ці кошти в жовтні. Варіантів зволікати далі немає. Я вас дуже прошу знайти можливість підтримати (законопроєкти. – Ред.) про внесення до Податкового кодексу і до Митного кодексу про оподаткування посилок», – сказав він.