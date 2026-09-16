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Верховна Рада підтримала посилення відповідальності за участь у кол-центрах: максимальне покарання – до 13 років і конфіскація

Законопроєкт ухвалили на тлі резонансного викриття організованої злочинної групи в Офісі генпрокурора, що займалася покриванням колцентрів за хабарі. 

Верховна Рада підтримала посилення відповідальності за участь у кол-центрах: максимальне покарання – до 13 років і конфіскація
Фото: прокуратура

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство і діяльність шахрайських кол-центрів. За проголосували 313 народних депутатів, повідомили в пресслужбі ВР.

Закон доповнює Кримінальний кодекс новими статтями, що передбачають відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання персональних даних, банківської таємниці й реквізитів платіжних інструментів для заволодіння чужим майном. Документ запроваджує формальний склад злочину для ефективної протидії системним схемам, зокрема «фінансовим пірамідам».

У пояснювальній записці до документа зазначили, що статистика розкриття таких злочинів невтішна, бо в разі виявлення викрадення коштів з рахунку немає механізму захисту потерпілих. Стаття КК про шахрайство не відповідає сучасним реаліям, тож є потреба в удосконаленні законодавства. Кримінальний кодекс доповнять статтею 190 (1) «Електронно-комунікаційне шахрайство», що передбачає відповідальність за протиправне збирання, зберігання, обробку і використання персональних даних, інформації, що містить банківську таємницю, зокрема індивідуальну облікову інформацію, реквізити, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбанням права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачають позбавлення волі від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. А за злочин в умовах воєнного чи надзвичайного стану передбачено позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і конфіскацією майна. 

Також КК доповнять статтями 255 (4) «Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній» і 255 (5) «Залучення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації». 

Стаття 255 (4) передбачає позбавлення волі від семи до 12 років з конфіскацією майна за створення електронно-комунікаційної шахрайської організації, керівництво нею або її структурними частинами. Надання послуг та участь в такій організації карається позбавленням волі від п'яти до 10 років з конфіскацією. А злочини в умовах воєнного або надзвичайного стану, якщо вони вчинені організованою групою, караються позбавленням волі від восьми до 13 років з конфіскацією. Створення спільноти електронно-комунікаційних шахрайських організацій, тобто об’єднання двох чи більше електронно-комунікаційних шахрайських організацій, керівництво такою спільнотою, караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника електронно-комунікаційних шахрайських організацій, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення електронно-комунікаційної шахрайської організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю. 

Стаття 255 (5) передбачає, що за залучення до участі у електронно-комунікаційній шахрайській організації, в тому числі пропонування роботи, надання послуг електронно-комунікаційній шахрайській організації, надання інформації про таку організацію з метою залучення осіб до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна. Ті самі дії, вчинені повторно або в умовах воєнного або надзвичайного стану або якщо вони вчинені організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

  • Часто потерпілими від діяльності кол-центрів, що обманним шляхом отримували доступ до банківських рахунків, були не лише громадяни України, а й іноземці. 
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