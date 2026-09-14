Зеленський закликав депутатів ухвалити закони про наповнення бюджету

Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити усі закони, що стосуються наповнення бюджету.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, щоб закрити дефіцит бюджету та продовжити необхідні виплати, має бути злагоджена робота парламентарів та уряду.

"І це – саме треба ухвалити: не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни. Там є в переліку рішення популярні, є непопулярні, але кожне – це конкретні кошти для того, щоб Україна жила й могла оборонятись", - йдеться в заяві.

Зеленський також анонсував перевірки в податковій та інших службах, щоб дізнатись "чи є реальна робота на бюджет держави на сто відсотків".