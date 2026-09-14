Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про безпрецедентну інформаційну атаку на антикорупційні органи. Її метою є політизація НАБУ і САП і їх дискредитація.

Ще в липні 2025-го року Руслан Кравченко і його перша заступниця були виконавцями атаки на НАБУ і САП: підписували підозри детективам і санкціонували слідчі дії. Про це директор Бюро Семен Кривонос повідомив на брифінгу 14 вересня.

Він додав, що перед оприлюднення інформації про викриття злочинного угруповання в Офісі генпрокурора антикорупційні органи передчували, що буде нова атака. Однак колективи НАБУ і САП продовжують здійснювати повноваження і викривати злочини.

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«Ми сьогодні побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр – телеграм-підозри. Особисто я не бачив паперового документу повідомлення про підозру. Мені ніхто її не вручав. Ніхто її не привозив у НАБУ та САП», – сказав він.

Кривонос сказав, що вибудовувати стратегію захисту будуть після того, як отримають матеріали. І додав, що з опублікованих матеріалів ясно, що участь в цьому знову брала СБУ.

Керівник САП прокоментував заяву Кравченка про те, що близькій до нього особі оголосили підозру.

«Члени моєї родини, сім'ї, підозр не отримували. Якщо така близька особа знайдеться – нехай скаже», – сказав він.

Клименко додав, що те, чи була ця атака скоординованою, чи є особистим рішенням Руслана Кравченка, стане очевидно згодом.

Директор НАБУ наголосив, що триває постійний моніторинг реєстру судових рішень. За даними НАБУ, фігуранти знали про майбутній обшук, тобто був витік інформації.

Детективи готують клопотання, а автоматично спрацьовує повідомлення невстановленій особі, яка попереджає фігурантів. Також стежать за детективами за системою «Безпечне місто». А СБУ кілька тижнів тому пробувала отримати доступ до журналу ВАКС, щоб подивитися, які клопотання заходять. Також ДП «Інформаційні системи» звернулися до ВРП з запитанням, чи може детектив постановою закривати доступ до змісту ухвал.

«Це все поки попередньо виглядає як спроба перешкодити НАБУ та САП шляхом отримання доступу до інформації про заплановані слідчі дії», – сказав він.

Хронологія подій

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5 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора, що займалася покриттям нелегальних колцентрів за неправомірну винагороду, а потім – легалізовувала ці кошти. Підозри оголосили п’ятьом людям, зокрема – керівнику одного з департаментів ОГП Сергію Кропиві. Згідно з оприлюдненими матеріалами, він тісно спілкувався з генпрокурором Русланом Кравченком і разом їздив з ним до Мадрида.

Кропива в зафіксованих детективами розмовах згадував про якогось шефа і казав, що хотів би побудувати імперію, як в нього. Сам Руслан Кравченко на момент оприлюднення інформації про розслідування підозри не отримував. Він заперечив причетність до справи, а на зустрічі з журналістами сказав, що звільнятися не збирається. Однак 7 вересня повідомив, що написав заяву про відставку. Відбулося це після зустрічі з президентом.

Верховна Рада минулого тижня не мала пленарних засідань, тож і заява Кравченка залишилася без розгляду. 14 вересня близько 8 ранку на публічних сторінках Офісу генпрокурора і Руслана Кравченка опублікували його відеозвернення, в якому він заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і особі, наближеній до керівника САП. Також генпрокурор звинуватив антикорупційні органи в викраденні матеріалів слідства проти їхніх співробітників.

З’ясувалося, що відео опублікували тоді, коли Руслан Кравченко уже був за кордоном. За інформацією УП, він виїхав сьогодні вночі під приводом відрядження. Сам Кравченко підтвердив факт виїзду.

Також генпрокурор опублікував текст підозри Кривоносу. У ній йдеться про період 2009 і 2014 років. Перший епізод стосується нібито підробки свідоцтва про народження хлопчика, батьківство над яким оформив Кривонос. У підозрі зазначено, що Кривонос ввів в оману матір хлопчика, сказавши, що йому потрібно оформити батьківство для закордонного роботодавця, а насправді він скористався цим для того, аби просити про амністію у справі про підкуп виборців.

Інформацію про це активно поширювали торік, коли відбувалася спроба підпорядкувати НАБУ і САП генпрокурору.

Другий епізод стосується періоду роботи Семена Кривоноса в Обухівському міськрайонному відділі юстиції. Там стверджують, що він нібито знав, що голова Старобезрадичівської сільради Горбаченко П. М. вимагав хабар від громадянина Рузматова В. за надання йому у власність земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку. Тут Кривоносу інкримінують прохання надати неправомірну вигоду службовій особі, що займає відповідальне становище, в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб, а також організацію складання та видачі оцінювачем завідомо підробленого офіційного документу.

Увечері 14 вересня президент відсторонив Руслана Кравченка.

Позиція НАБУ

У Бюро заперечили викрадення документів під час обшуків у приміщеннях Офісу генпрокурора. Там сказали, що станом на ранок Семен Кривонос підозр не отримував (Кравченко заявив, що відправив її поштою). Усі заяви вони розцінили як продовження тиску на Бюро, який активізувався в липні минулого року саме зі спроб підпорядкувати НАБУ і САП генпрокурору.

«Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності. Відтак заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер. Окремо наголошуємо, що НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної "недоторканності" для будь-кого – ані для своїх працівників, ані для інших осіб», – йдеться у заяві.