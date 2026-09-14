ЄС не зміг домовитися про продовження санкцій проти РФ. До завершення їхньої дії залишився день

Країни ЄС у понеділок не змогли домовитися про продовження дії одного з пакетів санкцій проти Росії, повідомили POLITICO п’ять дипломатів ЄС. Троє з них заявили, що посли ЄС зберуться повторно пізніше в понеділок для подальших переговорів.
Послам, які зустрічалися в Брюсселі, необхідно досягти одностайної згоди в понеділок, оскільки термін дії цього санкційного пакету, що передбачає замороження активів близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, спливає у вівторок.
Словаччина вимагає, щоб ЄС вилучив із санкційного списку двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За повідомленнями, Франція намагалася знайти компроміс, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова.
Більшість інших країн ЄС не готові розглядати питання про виключення будь-кого із санкційного списку, поки Росія запускає рекордну кількість ракет по цивільних цілях в Україні.
Один із дипломатів заявив: «На тлі посилення гібридних загроз і російських атак безпілотниками лише за один кілометр від польського кордону важко повірити, що Франція справді просить про це».
Ще одним предметом дискусій є питання, на який термін продовжити санкції — на шість місяців, як це традиційно роблять із 2014 року, чи на 12 місяців.
За інформацією POLITICO, Словаччина не готова підтримати продовження санкцій на довший, 12-місячний період.
- Посли країн Європейського Союзу на засіданні у п'ятницю знову не змогли погодити продовження персональних санкцій проти росіян через вторгнення в Україну.
- Минулого разу санкції було продовжено 14 березня на пів року, Словаччина тоді теж хотіла прибрати зі списку Усманова та Фрідмана, але зрештою пішла на компроміс.