ЄС не зміг домовитися про продовження санкцій проти РФ. До завершення їхньої дії залишився день

У цьому санаційному пакеті йдеться про замороження активів близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.

Країни ЄС у понеділок не змогли домовитися про продовження дії одного з пакетів санкцій проти Росії, повідомили POLITICO п’ять дипломатів ЄС. Троє з них заявили, що посли ЄС зберуться повторно пізніше в понеділок для подальших переговорів.

Послам, які зустрічалися в Брюсселі, необхідно досягти одностайної згоди в понеділок, оскільки термін дії цього санкційного пакету, що передбачає замороження активів близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, спливає у вівторок.

Словаччина вимагає, щоб ЄС вилучив із санкційного списку двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За повідомленнями, Франція намагалася знайти компроміс, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова.

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Більшість інших країн ЄС не готові розглядати питання про виключення будь-кого із санкційного списку, поки Росія запускає рекордну кількість ракет по цивільних цілях в Україні.

Один із дипломатів заявив: «На тлі посилення гібридних загроз і російських атак безпілотниками лише за один кілометр від польського кордону важко повірити, що Франція справді просить про це».

Ще одним предметом дискусій є питання, на який термін продовжити санкції — на шість місяців, як це традиційно роблять із 2014 року, чи на 12 місяців.

За інформацією POLITICO, Словаччина не готова підтримати продовження санкцій на довший, 12-місячний період.