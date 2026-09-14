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Карні: Канада прагне створити «унікальний альянс» з Європейським Союзом

Цього тижня Карні відвідає європейські країни. 

Карні: Канада прагне створити «унікальний альянс» з Європейським Союзом
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада прагне створити «унікальний альянс» з Європейським Союзом, але не планує вступати до блоку.

Його цитує ВВС

«Ми прагнемо, і розпочнемо переговори щодо цього, створити унікальний альянс з Європейським Союзом», – сказав Карні журналістам у Торонто в неділю.

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Цього тижня Карні вирушить до Великої Британії та Франції, де, зокрема, виступить у Європейському парламенті у Страсбурзі. Під час перебування в Європі Карні відвідає виступ президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із промовою про стан Європейського Союзу. Канадський прем’єр також вирушить до Ліверпуля, де зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Його заяви пролунали після того, як Wall Street Journal повідомила, що представники ЄС позитивно сприйняли пропозицію Карні розглянути можливість надання Канаді статусу «асоційованого члена» блоку.  За даними газети, Карні доручив своєму спеціальному представнику у Європі «розглянути найамбітніші можливості, які не передбачають повноправного членства».

Виступаючи перед журналістами на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, Карні заперечив, що Канада прагне формального членства в ЄС.

«Ми поділяємо однакові цінності. У нас однакові пріоритети, а наші сильні сторони дуже добре доповнюють одна одну», – сказав він і додав, що «друзям у такі часи потрібно триматися разом».

Останніми тижнями Канада та США опинилися у стані торговельної війни, що загострюється, після того як наприкінці серпня провалилися торговельні переговори між двома країнами.

США запровадили мита на ключові канадські галузі, зокрема сталь, алюміній та лісоматеріали, а також додаткове 50% мито приблизно на 28 млрд канадських доларів ($20 млрд) канадських товарів.

У відповідь Оттава запровадила мита до 50% на американські товари на суму 28 млрд канадських доларів ($20 млрд) — від сталі та меблів до бавовняних футболок.

Від моменту вступу на посаду Карні просуває стратегію, спрямовану на створення «більш незалежної та стійкої економіки» на тлі дедалі більш ворожої політики адміністрації Трампа щодо Канади.

Трамп неодноразово говорив про перетворення Канади на «51-й штат» США, а нещодавно розпорядився перейменувати озеро Онтаріо на «озеро Америка».

У січні Карні закликав держави із середнім рівнем впливу об’єднатися під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявивши, що «старий порядок не повернеться».

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