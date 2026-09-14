Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаПолітика

Генпрокурор Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ

Він звинуватив антикорупційні органи в отриманні доступу до матеріалів, що стосувалися їхніх працівників. 

Генпрокурор Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ
Фото: Марина Сингаївська

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору Національного антикорбюро Семену Кривоносу. Він стверджує, що під час обшуків в ОГП представники НАБУ і САП отримали доступ до захищених матеріалів проваджень, що стосуються їхніх керівників і колег.

ОГП здійснює процесуальне керівництво в десятках кримінальних проваджень, у межах яких розслідують «тяжкі та особливо тяжкі» злочини працівників антикорупційних органів, заявив Руслан Кравченко.

«Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді», – заявив генпрокурор, що подав у відставку. 

Реклама

Друга підозра стосується «близької до керівника САП особи» за нібито вплив на суддів ВАКС і ухилення від мобілізації. 

Кравченко заявив, що від підписання підозр його раніше стримували президент і антикорупційні органи, «пропонуючи гарантії недоторканості в обмін на відмову від ухвалення підозр».

По суті справи, де в покриванні нелегальних колцентрів підозрюють керівника департаменту ОГП, з яким сам Кравченко, за даними слідства, спілкувався, він не сказав нічого.

  • НАБУ і САП неодноразово заявляли про тиск, що чинився на них на тлі розслідувань корупції в найвищій державній владі. 

Розслідування «Карфаген»

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє, що він до справи не причетний. 

Він на закритій зустрічі з журналістами казав, що в відставку не піде. Однак після зустрічі з президентом того ж вечора написав заяву на звільнення. За неї ще має проголосувати Верховна Рада.

Також заяву на звільнення написала перша заступниця Кравченка. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies