Генпрокурор Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ

Він звинуватив антикорупційні органи в отриманні доступу до матеріалів, що стосувалися їхніх працівників.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору Національного антикорбюро Семену Кривоносу. Він стверджує, що під час обшуків в ОГП представники НАБУ і САП отримали доступ до захищених матеріалів проваджень, що стосуються їхніх керівників і колег.

ОГП здійснює процесуальне керівництво в десятках кримінальних проваджень, у межах яких розслідують «тяжкі та особливо тяжкі» злочини працівників антикорупційних органів, заявив Руслан Кравченко.

«Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді», – заявив генпрокурор, що подав у відставку.

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Друга підозра стосується «близької до керівника САП особи» за нібито вплив на суддів ВАКС і ухилення від мобілізації.

Кравченко заявив, що від підписання підозр його раніше стримували президент і антикорупційні органи, «пропонуючи гарантії недоторканості в обмін на відмову від ухвалення підозр».

По суті справи, де в покриванні нелегальних колцентрів підозрюють керівника департаменту ОГП, з яким сам Кравченко, за даними слідства, спілкувався, він не сказав нічого.

НАБУ і САП неодноразово заявляли про тиск, що чинився на них на тлі розслідувань корупції в найвищій державній владі.

Розслідування «Карфаген»

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє, що він до справи не причетний.

Він на закритій зустрічі з журналістами казав, що в відставку не піде. Однак після зустрічі з президентом того ж вечора написав заяву на звільнення. За неї ще має проголосувати Верховна Рада.

Також заяву на звільнення написала перша заступниця Кравченка.