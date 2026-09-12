Корецький про корупційні скандали: Має бути інституційна відповідальність

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що корупційні скандали в Україні є фактом, на який мають реагувати правоохоронні та антикорупційні органи. Він також наголосив, що уряд залишається прихильним до євроінтеграційного курсу України.

Про це Корецький заявив під час Ялтинської європейської стратегії (YES), пише LB.ua.

Глава уряду прокоментував останній корупційний скандал за участю окремих працівників Генеральної прокуратури, прем’єр назвав ситуацію неприпустимою.

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«Остання подія, та, що була з певними працівниками Генеральної прокуратури, безумовно, це неприпустимо. Бридко було слухати ті плівки, але є відповідальність інституційна, окрім кримінальної», – заявив він.

За словами Корецького, Генеральний прокурор написав заяву про звільнення, після чого правоохоронні та антикорупційні органи мають продовжити свою роботу.

Прем’єр наголосив, що реакція має бути не лише кримінальною, а й інституційною – з боку відповідних органів, компаній та установ.

«На жаль, є такі факти, але і повинна бути реакція як правоохоронців, як антикорупційних органів, так і інституційна відповідальність тих чи інших органів, компаній, інституцій», – сказав він.

Водночас Корецький заявив про свою відданість євроінтеграційному курсу України.

«Я повний адепт нашого євроінтеграційного шляху. Уряд налаштований рівно так само», – наголосив прем’єр.

Він додав, що уряд має намір і надалі здійснювати практичні кроки для просування України до Євросоюзу.

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України. Зеленський прокоментував це і зазначив, що «він написав відповідну заяву і подання буде направлено в Верховну Раду України».