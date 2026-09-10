Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс наступного тижня відвідає Україну з офіційним візитом.

У Києві він планує зустрітися з українським колегою, іншими політиками та президентом Володимиром Зеленським, передає LRT.

Глава литовського уряду зазначив, що програма зустрічей може коригуватися через постійні загрози балістичних обстрілів та безпекову ситуацію.

Після поїздки до України Сінкявічюс також планує візит до Польщі. Свої перші робочі поїздки на посаді прем'єра він здійснив до Латвії та Естонії, а також заявляв про наміри відвідати Німеччину і Брюссель.