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Прем’єр Литви планує візит до України наступного тижня

Заплановані зустрічі з українськими президентом, прем’єром і політиками.

Прем’єр Литви планує візит до України наступного тижня
Міндаугас Сінкявічюс
Фото: Delfi

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс наступного тижня відвідає Україну з офіційним візитом. 

У Києві він планує зустрітися з українським колегою, іншими політиками та президентом Володимиром Зеленським, передає LRT.

Глава литовського уряду зазначив, що програма зустрічей може коригуватися через постійні загрози балістичних обстрілів та безпекову ситуацію. 

Після поїздки до України Сінкявічюс також планує візит до Польщі. Свої перші робочі поїздки на посаді прем'єра він здійснив до Латвії та Естонії, а також заявляв про наміри відвідати Німеччину і Брюссель.

  • Литва, як відомо, на останньому засіданні «Рамштайну» пообіцяла виділити $10 млн на PURL.
  • Також країна зобов’язалася щороку виділяти не менш ніж 0,25% ВВП на військову допомогу нашій державі.
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