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ППО, дрони, снаряди: ​Міноборони оприлюднило результати засідання «Рамштайну»

Партнери готують нові пакети допомоги з огляду на потреби українського війська.

ППО, дрони, снаряди: ​Міноборони оприлюднило результати засідання «Рамштайну»
головком ЗСУ Михайло Драпатий і міністр оборони Євгеній Хмара
Фото: Міноборони України

За підсумками 36-го засідання у форматі «Рамштайн» Україна отримала від партнерів нові пакети допомоги.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Що передадуть союзники:

  • Німеччина — нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлі дронів;
  • Великобританія — £100 млн на постачання американського озброєння через PURL, поставки додаткових 95 тисяч дронів до кінця року, а також десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності за кошти інших країн;
  • Нідерланди — $300 млн внеску у проєкт Лінія дронів та 300 ракет проти БпЛА;
  • Естонія — продовження підтримки у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП;
  • Норвегія — оголошений раніше пакет у розмірі $200 млн на закупівлю ракет Patriot;
  • Іспанія — €2 млн на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, поставки ракет для ППО та артилерійських боєприпасів;
  • Литва — $10 млн на PURL;
  • Польща — підготовка нового пакета допомоги на суму €50 млн, який включає засоби ППО;
  • Швеція — пакет підтримки на $28 млн, що включає внесок у розмірі $14 млн у PURL.

За підтримки партнерів і кредиту ЄС Україна укладає контракти на постачання близько тисячі ракет для систем ППО Patriot.

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