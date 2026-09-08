ППО, дрони, снаряди: ​Міноборони оприлюднило результати засідання «Рамштайну»

За підсумками 36-го засідання у форматі «Рамштайн» Україна отримала від партнерів нові пакети допомоги.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Що передадуть союзники:
- Німеччина — нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлі дронів;
- Великобританія — £100 млн на постачання американського озброєння через PURL, поставки додаткових 95 тисяч дронів до кінця року, а також десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності за кошти інших країн;
- Нідерланди — $300 млн внеску у проєкт Лінія дронів та 300 ракет проти БпЛА;
- Естонія — продовження підтримки у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП;
- Норвегія — оголошений раніше пакет у розмірі $200 млн на закупівлю ракет Patriot;
- Іспанія — €2 млн на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, поставки ракет для ППО та артилерійських боєприпасів;
- Литва — $10 млн на PURL;
- Польща — підготовка нового пакета допомоги на суму €50 млн, який включає засоби ППО;
- Швеція — пакет підтримки на $28 млн, що включає внесок у розмірі $14 млн у PURL.
За підтримки партнерів і кредиту ЄС Україна укладає контракти на постачання близько тисячі ракет для систем ППО Patriot.