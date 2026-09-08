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Швеція закупить системи HIMARS на близько 7 мільярдів крон

Запровадження ракетної артилерії має посилити внесок країни у безпеку Європи та колективну оборону НАТО.

Швеція закупить системи HIMARS на близько 7 мільярдів крон
Ілюстративне фото
Фото: Lockheed Martin

Швеція закупить реактивні системи залпового вогню HIMARS приблизно на 7 мільярдів шведських крон. 

Про це пише Суспільне.

Перші системи мають надійти у 2027 році. 

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В уряді Швеції зазначили, що нові РСЗВ дадуть військовим можливість діяти на більших територіях та уражати цілі на більшій відстані, ніж дозволяють нинішні артилерійські системи. Ракетна артилерія має доповнити, зокрема, самохідні артилерійські установки Archer та інші засоби.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що запровадження ракетної артилерії має посилити внесок країни у безпеку Європи та колективну оборону НАТО.

Також Швеція і Фінляндія підписали декларацію про співпрацю у сфері ракетної артилерії. Вона передбачає спільні навчання, підготовку особового складу, розвиток спроможностей, технічне обслуговування, забезпечення поставок та співпрацю у виробництві.

 За оцінкою шведського уряду, співпраця двох країн має посилити оборонні спроможності Північної Європи.

Також Lockheed Martin і шведська Saab планують співпрацювати над можливою інтеграцією боєприпасів Ground-Launched Small Diameter Bomb — GLSDB — із новими системами та виробництвом боєприпасів для HIMARS й інших комплексів, зокрема Patriot.

  • Напередодні вересневих виборів уряд Швеції пропонує іноземцям із посвідками на проживання поза межами ЄС близько $37 тисяч за повернення на батьківщину. 
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