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Туреччина збільшує видатки на оборону на понад 200%

Країна планує розвивати власні оборонні технології і зменшити залежність від імпорту.

Туреччина збільшує видатки на оборону на понад 200%
Фото: EPA/UPG

Туреччина збільшить видатки на оборону на 229% у межах Середньострокової програми на 2027–2029 роки. Країна зосередиться на розвитку власних оборонних технологій та зменшенні залежності від імпорту.

Про це передає "Укрінформ", посилаючись на пресконференцію віцепрезидента Туреччини Джевдета Їлмаза.

За словами віцепрезидента, оборона та безпека є одними з основних передумов економічного розвитку країни, тому бюджетні ресурси спрямовуватимуться відповідно до стратегічних потреб Туреччини.

У Середньостроковій програмі на наступні роки оборонна промисловість визначена одним із пріоритетних секторів з погляду технологічної незалежності та економічної безпеки.

Також програма передбачає нарощування потенціалу досліджень і розробок, виробництва та інновацій як в оборонній промисловості, так і в інших критично важливих сферах, зокрема медичних технологіях, напівпровідниках та штучному інтелекті.

  • Ердоган заявив про плани подальшого розвитку ядерних проєктів Туреччини із Росією. «Росатом» наближається до завершення будівництва Атомної електростанції «Аккую» на середземноморському узбережжі Туреччини.
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