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Росія відкрила перший автомобільний міст з Північною Кореєю

Москва та Пхеньян вже мають пряме залізничне та повітряне сполучення

Росія відкрила перший автомобільний міст з Північною Кореєю
Фото: picture alliance

Росія та Північна Корея відкрили сьогодні міст через річку Туманган, що з’єднує дві країни, пише DW.

Подія знаменує собою чергове розширення транспортних зв’язків між двома країнами – на тлі поглиблення стратегічного партнерства між Москвою та Пхеньяном.

Автомобільний перехід розташований поблизу існуючого “Мосту Дружби” – залізничного мосту, введеного в експлуатацію в 1959 році після Корейської війни.

Росія та Північна Корея вже мають пряме залізничне та повітряне сполучення, але досі автомобільного мосту між країнами не було.

Видання зазначає, що новий міст названо на честь офіцера Червоної армії Якова Новиченка, якому приписують порятунок життя засновника Північної Кореї Кім Ір Сена. Родичі Новиченка були присутні на церемонії відкриття.

Будівництво мосту розпочалося у квітні 2025 року – після узгодження проєкту під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї у 2024 році.

  • Відносини між Москвою та Пхеньяном значно зміцнилися з моменту початку Росією повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. КНДР постачає РФ мільйони артилерійських снарядів, балістичні ракети та відправила тисячі військових для участі в бойових діях проти України. У відповідь Росія надає Пхеньяну гроші, продовольство та військові технології для ядерних і ракетних програм.
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