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В Індонезії через вулканічний попіл досі закриті сім аеропортів

Скасування рейсів торкнулося 1558 рейсів.

В Індонезії через вулканічний попіл досі закриті сім аеропортів
Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта на околиці Джакарти
Фото: EPA/UPG

Сім індонезійських аеропортів, зокрема два, що обслуговують Джакарту, досі закриті через вулканічний попіл від виверження вулкану Анак-Кракатау.

Про це пише The Guardian з посиланням на міністерство транспорту Індонезії.

Попіл з вулкану, що розташований на півдорозі між островами Ява та Суматра, вкрив Джакарту та кілька навколишніх районів з моменту виверження пізно в п'ятницю. Аеропорти закрили з міркувань безпеки.

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В уряді повідомили, що скасування рейсів торкнулося 1558 рейсів і 170 тисяч пасажирів.

Призупинення роботи аеропортів продовжили до 18:00 понеділка за місцевим часом.

“Ми не можемо точно визначити, коли це закінчиться через динамічну погоду”, – сказав міністр транспорту Дуді Пурвагандхі.

Також у всій Джакарті школи перевели в онлайн-режим навчання.

  • Вулкан Анак-Кракатау періодично діє відтоді, як на початку 20 століття піднявся над водою на місці виверження Кракатау 1883 року. Це виверження було одним з найсмертоносніших і найруйнівніших в історії – тоді загинуло 35 тисяч людей.
  • У 2018 році цунамі, спричинене обваленням частин Анак-Кракатау, забрало життя 429 людей, тисячі залишилися без домівки.
  • Індонезія – архіпелагальна країна Південно-Східної Азії, розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, де зіткнення тектонічних плит спричиняє високу вулканічну та сейсмічну активність.
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