В Індонезії через вулканічний попіл досі закриті сім аеропортів

Сім індонезійських аеропортів, зокрема два, що обслуговують Джакарту, досі закриті через вулканічний попіл від виверження вулкану Анак-Кракатау.
Про це пише The Guardian з посиланням на міністерство транспорту Індонезії.
Попіл з вулкану, що розташований на півдорозі між островами Ява та Суматра, вкрив Джакарту та кілька навколишніх районів з моменту виверження пізно в п'ятницю. Аеропорти закрили з міркувань безпеки.
В уряді повідомили, що скасування рейсів торкнулося 1558 рейсів і 170 тисяч пасажирів.
Призупинення роботи аеропортів продовжили до 18:00 понеділка за місцевим часом.
“Ми не можемо точно визначити, коли це закінчиться через динамічну погоду”, – сказав міністр транспорту Дуді Пурвагандхі.
Також у всій Джакарті школи перевели в онлайн-режим навчання.
- Вулкан Анак-Кракатау періодично діє відтоді, як на початку 20 століття піднявся над водою на місці виверження Кракатау 1883 року. Це виверження було одним з найсмертоносніших і найруйнівніших в історії – тоді загинуло 35 тисяч людей.
- У 2018 році цунамі, спричинене обваленням частин Анак-Кракатау, забрало життя 429 людей, тисячі залишилися без домівки.
- Індонезія – архіпелагальна країна Південно-Східної Азії, розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, де зіткнення тектонічних плит спричиняє високу вулканічну та сейсмічну активність.