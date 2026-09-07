В Індонезії через вулканічний попіл досі закриті сім аеропортів

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сім індонезійських аеропортів, зокрема два, що обслуговують Джакарту, досі закриті через вулканічний попіл від виверження вулкану Анак-Кракатау.

Про це пише The Guardian з посиланням на міністерство транспорту Індонезії.

Попіл з вулкану, що розташований на півдорозі між островами Ява та Суматра, вкрив Джакарту та кілька навколишніх районів з моменту виверження пізно в п'ятницю. Аеропорти закрили з міркувань безпеки.

Реклама

В уряді повідомили, що скасування рейсів торкнулося 1558 рейсів і 170 тисяч пасажирів.

Призупинення роботи аеропортів продовжили до 18:00 понеділка за місцевим часом.

“Ми не можемо точно визначити, коли це закінчиться через динамічну погоду”, – сказав міністр транспорту Дуді Пурвагандхі.

Також у всій Джакарті школи перевели в онлайн-режим навчання.