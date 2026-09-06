Кушнер ухильно відповів на запитання про те, чи посилять США санкції проти Росії

Неможливо бути вічним ворогом або вічним союзником, сказав радник президента США Джаред Кушнер на брифінгу після переговорів у Києві у відповідь на запитання про те, чи планують Штати посилювати тиск на Росію, зокрема за її співпрацю з КНДР. Він вважає, що треба починати з ідеї, який результат був би найкращим.

Як приклад він навів Німеччину, з якою Штати ворогували в Другу світову, а зараз за одним столом намагаються напрацювати шляхи до миру в України. Кушнер додав, що Дональд Трамп походить з бізнесу і намагається знайти вихід, що буде корисним для всіх сторін.

«Війна – це щось негативне, всі втрачають від війни. А мир – це позитив, якого досягають всі. Та роль, яку ми відіграємо, ми представляємо уряд США, президента Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Рубіо та інші структури. І та ціль, яку ми переслідуємо – це мир, і це дуже важливо, що треба постійно над цим працювати», – сказав він.

Трамп має багато різних підходів і враховує, що буде корисним для американців.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що розраховує на те, що санкції будуть ухвалені. Він не пов'язує довгоочікуваний візит американських перемовників до Києва з ймовірною спробою відмовитись від санкцій.