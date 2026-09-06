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Віткофф відзначив хоробрість українців і заявив, що про цю поїздку його просив Трамп

Він сподівається на подальші візити. 

Віткофф відзначив хоробрість українців і заявив, що про цю поїздку його просив Трамп
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Досягнення результату в переговорах про завершення війни між Росією і Україною є дуже важливим для США. Про це спецпредставник Стів Віткофф заявив на брифінгу після переговорів у Києві 6 вересня. 

Він подякував за можливість відвідати Україну. Раніше Віткофф багато разів відвідував Москву, але жодного разу до сьогодні не приїжджав до України. 

«Президент попросив мене та Джареда приїхати сюди та знову розпочати перемовини. Тому що це дуже важливо для нього. І від його імені, від імені віцепрезидента, від імені держсекретаря Марко Рубіо ми тут. І, я думаю, в нас є гарні відчуття того, що відбулося. І перемовини в Москві, і тут», – сказав він.

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Віткофф сказав, що очікує на подальші візити до «гарних людей» в Україні. Він відзначив хоробрість українців.

«Ваша команда дуже добре попрацювала», – додав спецпредставник.

Разом з Віткоффом і Кушнером до Києва нині приїхали представник Офісу нацбезпеки і «права рука» міністра фінансів Скотта Бессента. 

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