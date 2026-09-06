У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
ГоловнаСвіт

У Києві проходять перемовини зі спецпредставниками США Віткоффом і Кушнером (доповнено)

На вокзалі їх зустріли члени української переговорної групи. 

У Києві проходять перемовини зі спецпредставниками США Віткоффом і Кушнером (доповнено)
Віткофф та Кушнер (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня вперше прибули до України. 

Цю інформацію підтвердили голова Служби зовнішньої розвідки і учасник перемовної групи Рустем Умєров і голова Офісу президента Кирило Буданов. Вони, а також голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, зустріли гостей на вокзалі. 

«Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва і Джареда – Віткоффа і Кушнера. Дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати – для нас це важливо з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, рускіе показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо», – сказав президент України.

Реклама

Буде декілька раундів переговорів:  лише з американськими представниками і окремо – за участі європейців.

Станом на 17:40 завершилися два раунди, передає кореспондент LB. Далі будуть переговори за участі радників з нацбезпеки лідерів Німеччини, Франції та Британії.

Перед початком третього раунду спецпредставник Стів Віткофф оцінив дискусію як «змістовну, предметну і важливу». Український президент заявив про бажання усіх сторін завершити війну «справедливим миром», пише Суспільне. 

Перед візитом до Києва американські перемовники відвідали Москву і зустрілись із Владіміром Путіним. У Кремлі заявили, що Віткофф і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві "використати оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання".

Це – перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва. До цього вони зустрічалися з українськими представниками лише за кордоном.

Близько 14 години президент повідомив про початок перемовин. 

  • Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США.
  • Учора, 5 серпня, Віткофф і Кушнер  прибули до Москви, аби  провести переговори щодо завершення війни Росії проти України. апередодні президент США Трамп заявив, що Вашингтон має нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни. Водночас він не розкрив її умов.
  • Водночас у Кремлі заявили, що вимоги, які Путін озвучив у своїй промові два роки тому, залишаються "непохитними". Серед них – передача Росії всієї території чотирьох українських областей, які Москва оголосила своїми, а також відмова України від вступу до НАТО.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies