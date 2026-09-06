Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня вперше прибули до України.
Цю інформацію підтвердили голова Служби зовнішньої розвідки і учасник перемовної групи Рустем Умєров і голова Офісу президента Кирило Буданов. Вони, а також голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, зустріли гостей на вокзалі.
«Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва і Джареда – Віткоффа і Кушнера. Дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати – для нас це важливо з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, рускіе показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо», – сказав президент України.
Буде декілька раундів переговорів: лише з американськими представниками і окремо – за участі європейців.
Станом на 17:40 завершилися два раунди, передає кореспондент LB. Далі будуть переговори за участі радників з нацбезпеки лідерів Німеччини, Франції та Британії.
Перед початком третього раунду спецпредставник Стів Віткофф оцінив дискусію як «змістовну, предметну і важливу». Український президент заявив про бажання усіх сторін завершити війну «справедливим миром», пише Суспільне.
Перед візитом до Києва американські перемовники відвідали Москву і зустрілись із Владіміром Путіним. У Кремлі заявили, що Віткофф і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві "використати оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання".
Це – перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва. До цього вони зустрічалися з українськими представниками лише за кордоном.
Близько 14 години президент повідомив про початок перемовин.
- Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США.
- Учора, 5 серпня, Віткофф і Кушнер прибули до Москви, аби провести переговори щодо завершення війни Росії проти України. апередодні президент США Трамп заявив, що Вашингтон має нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни. Водночас він не розкрив її умов.
- Водночас у Кремлі заявили, що вимоги, які Путін озвучив у своїй промові два роки тому, залишаються "непохитними". Серед них – передача Росії всієї території чотирьох українських областей, які Москва оголосила своїми, а також відмова України від вступу до НАТО.