Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня вперше прибули до України.

Цю інформацію підтвердили голова Служби зовнішньої розвідки і учасник перемовної групи Рустем Умєров і голова Офісу президента Кирило Буданов. Вони, а також голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, зустріли гостей на вокзалі.

«Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва і Джареда – Віткоффа і Кушнера. Дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати – для нас це важливо з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, рускіе показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо», – сказав президент України.

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Буде декілька раундів переговорів: лише з американськими представниками і окремо – за участі європейців.

Станом на 17:40 завершилися два раунди, передає кореспондент LB. Далі будуть переговори за участі радників з нацбезпеки лідерів Німеччини, Франції та Британії.

Перед початком третього раунду спецпредставник Стів Віткофф оцінив дискусію як «змістовну, предметну і важливу». Український президент заявив про бажання усіх сторін завершити війну «справедливим миром», пише Суспільне.

Перед візитом до Києва американські перемовники відвідали Москву і зустрілись із Владіміром Путіним. У Кремлі заявили, що Віткофф і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві "використати оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання".

Це – перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва. До цього вони зустрічалися з українськими представниками лише за кордоном.

Близько 14 години президент повідомив про початок перемовин.