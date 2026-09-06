Сибіга: Росія точно не в тій позиції, щоб диктувати умови

У серпні у відповідь на російські атаки було застосовано 70 успішних українських далекобійних санкцій проти законних військових цілей у РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що цифри щодо динаміки на фронті доводять, що Росія "не перемагає і не переможе" у війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Згідно з відкритими джерелами, загальний баланс між територіями, окупованими Росією, та тими, що були звільнені Україною, у серпні 2026 року становив приблизно +5 квадратних кілометрів. Ця цифра є відносною, але тенденція зрозуміла. Тим часом Росія втратила щонайменше 42 тисячі окупантів убитими та пораненими – один з найвищих щомісячних показників втрат за всю війну", - зазначив Сибіга.

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Він додав, що у серпні 2026 року у відповідь на російські атаки було застосовано рекордні 70 успішних українських далекобійних санкцій проти законних військових цілей у Росії, на 5 більше, ніж у липні.

Голова МЗС також розповів, що за перші вісім місяців 2026 року середні темпи просування Росії були в 3,5 рази повільнішими, ніж у 2025 році. Цього року Росія окупувала менше 0,2% додаткової території України.

"Навіть на Донбасі, де російські війська зосереджують більшу частину своїх зусиль, Росії не вдалося досягти оперативного прориву. РФ досі не контролює приблизно 20% Донецької області. За нинішніх темпів російським окупантам знадобилося би понад два роки, щоб захопити цю територію. Які б підроблені карти не показували Путіну російські генерали, реальність на полі бою доводить, що він не перемагає і не переможе у цій війні", - наголосив Сибіга.

"Враховуючи ситуацію в російській економіці та нездатність РФ протистояти далекобійним санкціям України, для Росії все буде лише гірше. Так, Україні також дуже важко. Нашим воїнам, прифронтовим громадам та всій нашій країні. Вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, яку Україна не обирала. Кожна сім'я обпалена нею у той чи інший спосіб. Але Москва точно не перебуває в позиції сили. І точно не в тій позиції, щоб диктувати умови", - додав голова МЗС.