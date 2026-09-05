У Санкт-Петербургу загорівся криголам "Адмірал Макаров"

У Кронштадті Санкт-Петербурга сталася пожежа на криголамі "Адмірал Макаров", який перебуває на ремонті.
Про це повідомляє Astra.
Як повідомило мнс окупантів, займання сталося вдень 5 вересня у трюмі судна. Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів.
Повідомлення про пожежу надійшло о 14:20. За 2 години відкрите займання начебто загасили.
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- "Nefrit" забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об’єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи”