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У Санкт-Петербургу загорівся криголам "Адмірал Макаров"

Спалахнуло 80 квадратних метрів судна держави-агресора, яке перебувало на ремонті.

У Санкт-Петербургу загорівся криголам "Адмірал Макаров"
Пожежа на криголамі "Адмірал Макаров"
Фото: ASTRA

У Кронштадті Санкт-Петербурга сталася пожежа на криголамі "Адмірал Макаров", який перебуває на ремонті.

Про це повідомляє Astra.

Як повідомило мнс окупантів, займання сталося вдень 5 вересня у трюмі судна. Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:20. За 2 години відкрите займання начебто загасили.

Пожежа на криголамі
Фото: ASTRA
Пожежа на криголамі

  • 3 вересня стало відомо про те, що ВМС України уразили судно забезпечення Росії "Nefrit" у порту Сочі. У районі судна зафіксовано потужний вибух та задимлення.
  • "Nefrit" забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об’єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи”
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