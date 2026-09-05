На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
ГоловнаСвіт

Українські біженці все частіше виїжджають із Польщі до Чехії

Також багато переїжджає до Румунії, Словаччини й Іспанії.

Українські біженці все частіше виїжджають із Польщі до Чехії
Акція підтримки українців «Не будь байдужим» у Варшаві, Польща, 9 серпня 2026 року
Фото: соцмережі

Біженці з України, які після початку повномасштабного вторгнення РФ масово шукали прихистку в Польщі, останнім часом усе частіше залишають країну. 

За даними Євростату, новим місцем для життя українці обирають Німеччину та інші держави ЄС, передає RMF24.

Тільки в липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі скоротилася на 8,11 тисячі осіб і становить 953,1 тисячі. У червні країну залишили ще 6,3 тисячі українців. 

Читайте також«Думаю, може дійти до погромів». Як почуваються українці в Польщі, де зростають антиукраїнські настрої

Замість Польщі біженці все частіше обирають Чехію, де на кінець червня перебувало близько 381 тисячі осіб із цим статусом. Водночас у Німеччині в червні проживали майже 1,29 мільйона українців.

Високі показники за липень зафіксували також в Іспанії (272,3 тисячі), Румунії (219,4 тисячі) та Словаччині (149 тисяч). Загалом українці залишаються найчисельнішою групою осіб із тимчасовим захистом у ЄС — вони становлять 98,5% від усіх респондентів, а лише за червень про такий статус звернулися понад 24 тисячі громадян України.

  • У Польщі частішають напади на громадян України за національною ознакою. Зробила свій внесок у ситуацію і антиукраїнська риторика влади в питанні Волинської трагедії.
  • Нещодавно у польському Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох 20-річних українців. Перед побиттям один із нападників розпитував їх про походження і почав говорити про Волинську трагедію.
  • Раніше на двох українських підлітків напали через мову. Брат і сестра зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською. 
  • Також поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями. Інцидент стався у Познані біля закладу харчування. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies