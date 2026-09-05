Українські біженці все частіше виїжджають із Польщі до Чехії

Біженці з України, які після початку повномасштабного вторгнення РФ масово шукали прихистку в Польщі, останнім часом усе частіше залишають країну.
За даними Євростату, новим місцем для життя українці обирають Німеччину та інші держави ЄС, передає RMF24.
Тільки в липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі скоротилася на 8,11 тисячі осіб і становить 953,1 тисячі. У червні країну залишили ще 6,3 тисячі українців.
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Замість Польщі біженці все частіше обирають Чехію, де на кінець червня перебувало близько 381 тисячі осіб із цим статусом. Водночас у Німеччині в червні проживали майже 1,29 мільйона українців.
Високі показники за липень зафіксували також в Іспанії (272,3 тисячі), Румунії (219,4 тисячі) та Словаччині (149 тисяч). Загалом українці залишаються найчисельнішою групою осіб із тимчасовим захистом у ЄС — вони становлять 98,5% від усіх респондентів, а лише за червень про такий статус звернулися понад 24 тисячі громадян України.
- У Польщі частішають напади на громадян України за національною ознакою. Зробила свій внесок у ситуацію і антиукраїнська риторика влади в питанні Волинської трагедії.
- Нещодавно у польському Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох 20-річних українців. Перед побиттям один із нападників розпитував їх про походження і почав говорити про Волинську трагедію.
- Раніше на двох українських підлітків напали через мову. Брат і сестра зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською.
- Також поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями. Інцидент стався у Познані біля закладу харчування.