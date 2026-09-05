Українські біженці все частіше виїжджають із Польщі до Чехії

Також багато переїжджає до Румунії, Словаччини й Іспанії.

Акція підтримки українців «Не будь байдужим» у Варшаві, Польща, 9 серпня 2026 року

Біженці з України, які після початку повномасштабного вторгнення РФ масово шукали прихистку в Польщі, останнім часом усе частіше залишають країну.

За даними Євростату, новим місцем для життя українці обирають Німеччину та інші держави ЄС, передає RMF24.

Тільки в липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі скоротилася на 8,11 тисячі осіб і становить 953,1 тисячі. У червні країну залишили ще 6,3 тисячі українців.

Замість Польщі біженці все частіше обирають Чехію, де на кінець червня перебувало близько 381 тисячі осіб із цим статусом. Водночас у Німеччині в червні проживали майже 1,29 мільйона українців.

Високі показники за липень зафіксували також в Іспанії (272,3 тисячі), Румунії (219,4 тисячі) та Словаччині (149 тисяч). Загалом українці залишаються найчисельнішою групою осіб із тимчасовим захистом у ЄС — вони становлять 98,5% від усіх респондентів, а лише за червень про такий статус звернулися понад 24 тисячі громадян України.