У США стартували проміжні вибори на тлі суперечки щодо поштового голосування

У США стартували проміжні вибори на тлі невизначеності навколо поштового голосування, пише France24.

Розсилка бюлетенів уже розпочалася, у той час як президент Дональд Трамп домагається в судах запровадження жорстких обмежень щодо їх опрацювання.

31 березня Трамп підписав указ, який зобов’язує штати за 60 днів до виборів завантажити списки виборців, які голосують поштою, на спеціальний портал Поштової служби США. Документ також вимагає новий дизайн конвертів для бюлетенів з унікальними штрихкодами. Без завантаження даних і відповідного маркування пошта має право не доставляти бюлетені.

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У червні та серпні федеральний суддя у Массачусетсі блокувала дію Указу. 24 серпня Верховний Суд США тимчасово відновив його чинність, але 4 вересня той самий окружний суд Массачусетсу знову заблокував його виконання.

Північна Кароліна стала першим штатом, якому дозволили розпочати розповсюдження бюлетенів. Таким чином вчора, 4 вересня офіційно стартував виборчий сезон, який завершиться 3 листопада і визначить склад Конгресу на останні два роки терміну Трампа.

Водночас виборці та посадовці досі не знають, за якими правилами зараховуватимуть мільйони бюлетенів, надісланих поштою. Трамп просить Верховний суд відновити обмеження, заблоковані федеральним суддею, а штати намагаються підготуватися до змін, які можуть відбутися після початку голосування.

Ситуацію загострили заяви викривача про те, що нову систему верифікації бюлетенів у Поштовій службі (USPS) запровадили поспіхом і без належного тестування, через що помилка в одному штрихкоді може призвести до затримки або анулювання цілих партій бюлетенів.

Федеральна суддя Індіра Талвані заявила, що поспішні зміни можуть позбавити мільйонів американців виборчих прав.

Адміністрація президента: нові правила потрібні для забезпечення чесності виборів

Адміністрація Донадьда Трампа стверджує, що нові правила потрібні для захисту чесності виборів, хоча не надала жодних доказів масштабних фальсифікацій під час голосування поштою. Зазначимо, Трамп неодноразово називав цю практику як корупційну, сам її використовуючи, зокрема, голосуючи на праймеріз Республіканської партії у Флориді у серпні.

Додамо, системи голосування в американських штатах суттєво відрізняються. Деякі штати автоматично надсилають бюлетені зареєстрованим виборцям, інші вимагають від виборців подати запит. Окрім того, вимоги до посвідчення особи, терміни повернення та правила підрахунку запізнілих бюлетенів різняться у всій країні.

Посадовці Північної Кароліни вже заявили, що розсилка бюлетенів відбудеться у звичайному режимі, а штат не планує використовувати федеральний портал, який опинився в центрі суперечки.

П'ятниця, 4 вересня була останнім днем, коли штати, згідно з указом Трампа, мали надати дані про виборців – за 60 днів до голосування. Ще 18 штатів мають розпочати розсилку бюлетенів орієнтовно за 45 днів до 3 листопада.

Видання зазначає: якщо суди раптово дозволять обмеженням набрати чинності – це залишає посадовцям обмаль часу на зміну дизайну конвертів, оновлення комп'ютерних систем, навчання працівників і завантаження даних виборців.