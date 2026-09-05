Ідеться про розслідування щодо витоків інформації про запаси боєприпасів та війну з Іраном.

Слідчі уряду США у серпні перевірили на поліграфі близько 50 офіцерів та цивільних співробітників Об’єднаного штабу Збройних сил США через витоки секретної інформації у ЗМІ щодо скорочення запасів важливих боєприпасів на тлі війни з Іраном.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, слідчі з’ясовували, чи передавали військові та цивільні працівники секретну інформацію журналістам, а також чи розголошували дані про скорочення запасів боєприпасів США.

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Йдеться, зокрема, про ракети великої дальності та перехоплювачі Patriot.

За інформацією джерел NYT, демонстративне проведення поліграфів могло мати не лише мету встановити можливих джерел витоків, а й залякати інших співробітників, які могли б передавати інформацію журналістам у майбутньому.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що відомство не коментує внутрішні кадрові питання або окремі розслідування.

"Пентагон не коментує внутрішні кадрові питання чи питання, пов’язані зі слідством, але надзвичайно серйозно ставиться до будь-яких витоків секретної інформації, яка стосується національної безпеки, і проводить відповідні розслідування".

Він також наголосив, що захист секретної інформації має вирішальне значення для безпеки Сполучених Штатів та наших військ, розгорнутих по всьому світу.

В Об’єднаному штабі, який координує операції, військову політику та плани ведення війни з командувачами бойових підрозділів по всьому світу, працюють приблизно 1500–2000 офіцерів та цивільних службовців.

NYT зазначає, що масштаби нинішньої перевірки є безпрецедентними для сучасної історії Збройних сил США.

Контрадмірал ВМС США у відставці Дональд Дж. Гутер заявив: "Я ніколи не бачив, щоб поліграф застосовувався настільки широко або на такому високому рівні. З мого досвіду, це безпрецедентно".

Президент США Дональд Трамп чинив тиск на урядовців, закликаючи активно розшукувати людей, які передають інформацію ЗМІ. Він також називав "зрадницькими" публікації, у яких критикувався підхід адміністрації до війни з Іраном та повідомлялося про нестачу боєприпасів.

На тлі розслідувань у Пентагоні посилилася атмосфера недовіри. За словами нинішніх і колишніх чиновників, її також підживлює міністр війни США Піт Гегсет.

З початку минулого року Пентагон проводить низку розслідувань щодо витоків інформації після публікацій ЗМІ про діяльність його керівництва.