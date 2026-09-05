У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСвіт

Китай уперше за майже пів року провів масштабні військові навчання поблизу Тайваню

12 літаків КНР перетнули серединну лінію протоки та увійшли до зон ППО острова.

Китай уперше за майже пів року провів масштабні військові навчання поблизу Тайваню
Фото: EPA/UPG

ВПС Китаю вперше майже за пів року провели навчання поблизу Тайваню. У маневрах були задіяні винищувачі, стратегічні бомбардувальники, безпілотники та літаки радіоелектронної боротьби. 

Про це повідомило Міноборони Тайваню.

У навчаннях взяли участь новітні багатоцільові винищувачі J-11, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці H-6, безпілотники, літак радіоелектронної боротьби Y-8 EW та літак раннього попередження й управління KJ-500.

За даними тайванського Міноборони, 12 повітряних суден Народно-визвольної армії Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки.

Китайські літаки увійшли до північної, центральної та південно-західної ідентифікаційних зон ППО Тайваню. Водночас про порушення китайськими військовими повітряного простору острова тайванська сторона не повідомляла.

"Збройні сили Республіки Китай контролювали ситуацію та відповідно відреагували", – зазначили у Міноборони Тайваню.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies