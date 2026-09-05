Китай уперше за майже пів року провів масштабні військові навчання поблизу Тайваню

12 літаків КНР перетнули серединну лінію протоки та увійшли до зон ППО острова.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

ВПС Китаю вперше майже за пів року провели навчання поблизу Тайваню. У маневрах були задіяні винищувачі, стратегічні бомбардувальники, безпілотники та літаки радіоелектронної боротьби.

Про це повідомило Міноборони Тайваню.

У навчаннях взяли участь новітні багатоцільові винищувачі J-11, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці H-6, безпілотники, літак радіоелектронної боротьби Y-8 EW та літак раннього попередження й управління KJ-500.

За даними тайванського Міноборони, 12 повітряних суден Народно-визвольної армії Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки.

Китайські літаки увійшли до північної, центральної та південно-західної ідентифікаційних зон ППО Тайваню. Водночас про порушення китайськими військовими повітряного простору острова тайванська сторона не повідомляла.

"Збройні сили Республіки Китай контролювали ситуацію та відповідно відреагували", – зазначили у Міноборони Тайваню.