Китай уперше за майже пів року провів масштабні військові навчання поблизу Тайваню

ВПС Китаю вперше майже за пів року провели навчання поблизу Тайваню. У маневрах були задіяні винищувачі, стратегічні бомбардувальники, безпілотники та літаки радіоелектронної боротьби.
Про це повідомило Міноборони Тайваню.
У навчаннях взяли участь новітні багатоцільові винищувачі J-11, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці H-6, безпілотники, літак радіоелектронної боротьби Y-8 EW та літак раннього попередження й управління KJ-500.
За даними тайванського Міноборони, 12 повітряних суден Народно-визвольної армії Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки.
Китайські літаки увійшли до північної, центральної та південно-західної ідентифікаційних зон ППО Тайваню. Водночас про порушення китайськими військовими повітряного простору острова тайванська сторона не повідомляла.
"Збройні сили Республіки Китай контролювали ситуацію та відповідно відреагували", – зазначили у Міноборони Тайваню.
- Попередні спільні тренування ВПС і ВМС Китаю поблизу острова відбулися 17 березня. Тоді в них взяли участь 28 бойових літаків та вісім кораблів.