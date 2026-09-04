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У Молдові розпочалися спільні військові навчання за участі Румунії та США

Військові навчання "Вогняний щит" триватимуть до 19 вересня.

У Молдові розпочалися спільні військові навчання за участі Румунії та США
Фото: Міноборони Молдови

У Молдові 4 вересня розпочалися спільні військові навчання "Вогняний щит", які триватимуть до 19 вересня. У них беруть участь військовослужбовці Молдови, Румунії та США. 

Про це пише NewsMaker.

У військових навчаннях беруть участь військовослужбовці піхотних та артилерійських підрозділів Національної армії Молдови, представники Головного управління карабінерів МВС Молдови, військові армії Румунії та Національної гвардії Північної Кароліни США.

Метою навчань є підвищення оперативної сумісності між арміями трьох країн. Вони проходитимуть у навчальних центрах військових частин у північних, центральних та південних гарнізонах Молдови.

У Міноборони Молдови попередили громадян про рух військової техніки національними дорогами до навчальних центрів. Її перекидатимуть у нічний час, щоб не створювати перешкод для дорожнього руху.

У посольстві США в Молдові заявили, що навчання під керівництвом молдовської сторони сприяють зміцненню оборонних можливостей країни, підвищенню оперативної готовності та координації між штабними структурами Національної армії.

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