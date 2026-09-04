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Світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня з 2022 року

Найбільше підвищилися ціни на зернові, цукор і молочну продукцію.

Світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня з 2022 року
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У серпні світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня з кінця 2022 року на тлі посилення геополітичної напруженості та екстремальних погодних явищ, які посилюють побоювання щодо постачання з ключових регіонів-виробників.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Індекс світових цін на продовольчі товари зріс у серпні на 1,9% порівняно з липнем. Найбільше підвищилися ціни на зернові, цукор і молочну продукцію.

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Світові продовольчі ринки одночасно потерпають від проблем із постачанням, торгівлею та погодними умовами, що посилює тиск на фермерів, які вже потерпають від високої вартості виробничих ресурсів.

Напруженість у через чорноморському регіоні, одному з ключових світових регіонів виробництва зерна, посилюється з середини липня. Росія готується до активізації атак на Україну, а українські фермери мають труднощі з експортом зерна. Водночас дедалі менше надій залишається на укладення мирної угоди між США та Іраном. Погані врожаї в Європі також можуть призвести до того, що континент стане більш залежним від імпорту, що потенційно посилить конкуренцію за продовольчі ресурси на світовому ринку.

У серпні світові ціни на пшеницю зросли на 2,6%, а на цукор — на 11,9%.

Водночас з’являються й інші тривожні сигнали. Ф'ючерсні ціни на основні сільськогосподарські культури, зокрема пшеницю та кукурудзу, піднялися до максимумів за кілька років.

Загроза аномально потужного явища Ель-Ніньйо означає, що погодні ризики, ймовірно, не зникнуть найближчим часом. Це залишає світові продовольчі ринки вразливими до нового інфляційного шоку, особливо якщо несприятливі погодні умови одночасно вплинуть на врожаї у кількох ключових регіонах-виробниках.

Таким чином, зростання цін на продовольство наразі формують одразу кілька факторів: геополітичні конфлікти, перебої в торгівлі, проблеми з урожаями та погіршення погодних умов.

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