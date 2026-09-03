Уже відомо про понад 1200 загиблих через масштабні повені у Непалі й Китаї

Китайські державні ЗМІ повідомляють про 21 загиблого та понад 540 зниклих безвісти на їхній території.

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Наслідки повені між Непалом та Китаєм

У прикордонному регіоні Непалу та Китаю через раптові паводки і зсуви ґрунту загинули щонайменше 1225 людей, а ще понад 4700 вважають зниклими безвісти.

Влада Непалу підтвердила загибель 1204 осіб, досі шукають понад 4200 громадян, серед яких є п'ятеро японців, передає NHK.

Китайські державні ЗМІ повідомляють про 21 загиблого та понад 540 зниклих безвісти на їхній території.

Військові і поліцейські проводять пошуково-рятувальні роботи, проте масштабні руйнування доріг, мереж електропередач і зв'язку суттєво ускладнюють процес. Тисячі людей втратили домівки і перебувають в евакуаційних пунктах. Головними викликами для влади залишаються доставка гуманітарної допомоги і забезпечення санітарних умов для запобігання спалахам інфекційних хвороб.