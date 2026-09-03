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ООН попереджає про “суперпотужний” Ель-Ніньйо – найсильніший за понад 70 років

Ель-Ніньйо змінює погодні умови у всьому світі: деякі регіони переживають посухи, а інші – сильніші тайфуни та повені.

ООН попереджає про “суперпотужний” Ель-Ніньйо – найсильніший за понад 70 років
Фермери в Сальвадорі зазнають великих збитків через посуху, спричинену Ель-Ніньйо
Фото: EPA/UPG

Світ вступив у “небезпечну зону екстремальних погодних умов”, оскільки вплив кліматичного явища Ель-Ніньйо починає відчуватися всюди.

Про це попередив голова ООН Антоніу Гутерріш, пише BBC.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) опублікувала дані, які свідчать, що Ель-Ніньйо може бути найсильнішим за понад 70 років і тривати щонайменше до лютого 2027 року.

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Ель-Ніньйо змінює погодні умови у всьому світі: деякі регіони переживають посухи, а інші – сильніші тайфуни та повені.

Синоптики заявляють, що унаслідок кліматичного явища можна очікувати підвищення температур у низці регіонів. Це накладеться на глобальне потепління, спричинене діяльністю людини.

“Ель-Ніньйо посилюється на наших очах. Наука не залишає місця для сумнівів: планета перебуває в незвіданих водах, і ці води нагріваються”, – сказав Гутерріш.

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BBC поспілкувався з урядами та вченими щодо заходів, що вживаються для зменшення наслідків –смертей, переміщення людей та екологічної шкоди. Фахівці посилили системи раннього оповіщення та розгорнули превентивну медичну допомогу. Однак потужність цього явища викликає серйозні побоювання, зокрема, щодо незахищених верств населення.

Всесвітня метеорологічна організація (агентство ООН) заявила про проведення “масштабної мобілізації”, аби донести прогнози про можливі екстремальні погодні явища, пов'язані із Ель-Ніньйо, до якомога більшої кількості громад.

Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло попередила: “Ель-Ніньйо може завдати величезного удару громадам та економікам у всьому світі”.

Ель-Ніньйо може стати найпотужнішим з 1950 року

Ель-Ніньйо – це природне погодне явище, яке розвивається в Тихому океані та пов'язане зі зміною режиму вітру. Воно дозволяє теплій воді поширюватися на схід і вивільняє тепло в атмосферу. Температура моря в центральній та східній тропічній частинах Тихого океану різко зросла за останні місяці – це явна ознака посилення цього природнього явища.

У ключовому регіоні спостереження в Тихому океані температура поверхні води останніми тижнями перевищувала норму більш ніж на 2°C. Це свідчить про те, що явище має всі шанси отримати статус “дуже сильного”.

Однак очікується, що ситуація може погіршитися ще більше. За прогнозами, щомісячна температура поверхні моря може наблизитися до позначки на 4°C вище середньої.

Це зробить нинішній Ель-Ніньйо найпотужнішим щонайменше з 1950 року – і, ймовірно, із значним відривом.

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