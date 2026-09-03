У Росії стверджують, що дрони атакували Московський регіон і Сочі

У Міноборони РФ кажуть, що збили вночі 416 дронів.

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У Росії поскаржилися на атаку безпілотників вночі. Зокрема вибухи лунали у Московському регіоні та Сочі.

Про це пише Astra.

За заявою російського Міноборони, знешкоджено 416 дронів. І начебто безпілотники були збиті над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Тверською, Смоленською, Курською, Орловською, Тульською, Воронезькою, Липецькою, Тамбовською, Ростовською, Волгоградською та Пензенською областями, Московським регіоном, анексованим Кримом та Чорним морем.

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Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що за ніч над регіоном силами ППО було знищено 56 безпілотників.

За його словами, відбилали атаку у Наро-Фомінську, Одинцові, Можайську, Серпухові, Ступіні, Луховицях, Єгор'євську, Орєхово-Зуєві, Павловському Посаді, Раменському та Сергієвому Посаді.

У Кубинці внаслідок влучання безпілотника в багатоквартирний будинок на Наро-Фомінському шосе сталася пожежа на восьмому та дев'ятому поверхах, а також загорівся балкон на сьомому поверсі. Недалеко звідти розташована авіабаза «Кубинка».

Також у у селі Велике Буньково Богородського округу безпілотник упав на територію заводу, де виникла пожежа.

Над портом Сочі піднімається дим. У районі морського порту Сочі видно два осередки диму. Очевидці та моніторингові канали повідомляють про атаку безекіпажних катерів. Згідно із супутниковими знімками 2024 року, у цій частині порту був пришвартований військовий корабель.