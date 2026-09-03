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У В’єтнамі 11 людей засудили до страти у справі про незаконний обіг наркотиків

Загалом у цій справі фігурує 227 обвинувачених.

У В’єтнамі 11 людей засудили до страти у справі про незаконний обіг наркотиків
Vietnam Airlines
Фото: EPA/UPG

Суд у В’єтнамі засудив 11 людей до смертної кари в одній із найбільших у країні справ про незаконний обіг наркотиків. Розслідування розпочалося після того, як у 2023 році чотирьох бортпровідниць затримали з наркотиками, захованими в тюбиках із зубною пастою.

Як пише Reuters, про це повідомили в четвер державні ЗМІ.

Народний суд міста Хошимін виніс ці смертні вироки. Загалом у цій справі фігурує 227 обвинувачених.

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Справу відкрили після того, як у березні 2023 року в аеропорту Таншоннят у Хошиміні виявили понад 10 кг наркотиків, захованих у 157 тюбиках із зубною пастою.

Наркотики везли чотири бортпровідниці Vietnam Airlines, які прилетіли з Парижа. Згодом правоохоронці встановили, що жінки не знали про наркотики, які перевозили.

Подальше розслідування дозволило викрити, за словами прокуратури, транснаціональну мережу незаконного обігу наркотиків, яка переправляла наркотичні речовини з Франції до В’єтнаму, маскуючи їх під звичайні споживчі товари.

За даними прокуратури, учасники мережі використовували зашифровані месенджери, банківські рахунки, зареєстровані на інших людей та служби доставки.

За допомогою цієї інфраструктури наркотики розповсюджували по південній частині В’єтнаму.

Щонайменше ще 20 обвинувачених у цій справі отримали довічне ув’язнення. 

Вироки були оголошені в той час, коли В’єтнам розглядає можливість скоротити сферу застосування смертної кари.

Минулого місяця уряд запропонував скасувати смертну кару за шість злочинів, зокрема за незаконний обіг наркотиків, у рамках перегляду Кримінального кодексу, однак запропоновані зміни ще не набули чинності. Отже, попри можливе майбутнє пом’якшення законодавства щодо смертної кари, вироки у цій справі були винесені відповідно до чинного на момент розгляду законодавства.

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