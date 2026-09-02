Міністр оборони Естонії пішов у відставку через скандал із боєприпсами

Раніше прокуратура Естонії почала кримінальне розслідування щодо процесу закупівлі боєприпасів для України, який супроводжувався тривалими затримками та неякісною продукцією.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур пішов у відставку після скандалу з невдалою угодою про закупівлю артилерійських снарядів для України, що фінансувалася Європейським Союзом.

Про це пише Bloomberg.

Певкур обіймає посаду з 2022 року. Він є міністром з найдовшим терміном перебування на посаді з моменту здобуття Естонією незалежності в 1991 році та добре відомий на міжнародному рівні.

Міністра закликали піти у відставку після того, як прокуратура Естонії порушила кримінальне розслідування щодо процесу закупівлі боєприпасів, який супроводжувався тривалими затримками поставок та неякісною продукцією.

Фінансування угоди було надано ЄС у рамках багатомільярдних зусиль щодо зміцнення запасів озброєння в Києві в той час, коли 155-мм артилерійських снарядів був дефіцит. Агентство закупівель Міністерства оборони здійснило великі авансові платежі нібито маловідомій компанії у 2024 році для забезпечення поставок.

Естонські представники оборонного відомства також подали позов проти постачальника.