У Німеччині встановили підозрюваних у спробі диверсії на аеродромі Лейпцига

Німецькі слідчі ідентифікували двох підозрюваних у спробі підриву українського транспортного літака на аеропорту Лейпциг/Галле на початку серпня.
До організації злочину причетні уродженець Росії з латвійським паспортом та громадянин Білорусі, який також має російське громадянство, пише Süddeutsche Zeitung.
На місці злочину виявили ДНК-сліди на дронах, вибухівці й антені підсилення сигналу, які через європейські бази даних вказали на фігурантів, яких раніше помітили у Литві та Фінляндії.
Один із підозрюваних виступав логістом та інструктором, має зв'язки з російськими спецслужбами і прибув до Німеччини через аеропорт Берліна, після чого орендував авто до Лейпцига й залишив країну за два дні до атаки. Його спільник в'їхав за італійською туристичною візою. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що за замахом стоїть Росія, а самі виконавці дівали за вказівкою її державних структур як «агенти нижчої ланки».
Експерти Федерального відомства кримінальної поліції зазначають, що зловмисники могли використати більше безпілотників, ніж вважалося раніше. Наразі слідчі виявили три апарати або їхні частини. Водночас німецькі правоохоронці сумніваються у можливості затримання підозрюваних, оскільки ті вже залишили територію ЄС.
- 1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася у Лейпцигу.
- Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
- Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.
- 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
- Згодом американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.