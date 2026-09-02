У Німеччині встановили підозрюваних у спробі диверсії на аеродромі Лейпцига

Серед них - уродженець Росії з латвійським паспортом і громадянин Білорусі, який також має російське громадянство.

Німецькі слідчі ідентифікували двох підозрюваних у спробі підриву українського транспортного літака на аеропорту Лейпциг/Галле на початку серпня.

До організації злочину причетні уродженець Росії з латвійським паспортом та громадянин Білорусі, який також має російське громадянство, пише Süddeutsche Zeitung.

На місці злочину виявили ДНК-сліди на дронах, вибухівці й антені підсилення сигналу, які через європейські бази даних вказали на фігурантів, яких раніше помітили у Литві та Фінляндії.

Один із підозрюваних виступав логістом та інструктором, має зв'язки з російськими спецслужбами і прибув до Німеччини через аеропорт Берліна, після чого орендував авто до Лейпцига й залишив країну за два дні до атаки. Його спільник в'їхав за італійською туристичною візою. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що за замахом стоїть Росія, а самі виконавці дівали за вказівкою її державних структур як «агенти нижчої ланки».

Експерти Федерального відомства кримінальної поліції зазначають, що зловмисники могли використати більше безпілотників, ніж вважалося раніше. Наразі слідчі виявили три апарати або їхні частини. Водночас німецькі правоохоронці сумніваються у можливості затримання підозрюваних, оскільки ті вже залишили територію ЄС.