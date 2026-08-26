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Американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ

Фахівці з’ясували, що структура БпЛА і встановлена на ньому вибухівка характерні для росіян.

Американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ
Аеропорт у Лейпцигу
Фото: Leipzig/Halle Airport

Дрон із вибухівкою, який знайшли біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига на початку серпня, міг належати Головному управлінню розвідки Росії. 

Про це повідомило джерело в американській розвідці виданню ABC News.

Посадовець США зазначив, що структура БпЛА і встановлена на ньому вибухівка характерні для російського ГРУ. Американську оцінку сформували спільно із спецслужбами та правоохоронцями Німеччини. 

Пристрій не здетонував лише через те, що в нього був від'єднаний пусковий механізм. Російська зовнішня розвідка у відповідь звинуватила європейські медіа і німецьких політиків у передчасних закидах на адресу Москви ще до завершення слідства.

Слідчі вважають, що безпілотник мав вивести з ладу літаки на аеродромі, аби затримати постачання зброї Україні й залякати Берлін. Лейпциг, як відомо, є важливим логістичним вузлом, який США і члени НАТО використовують для транспортування озброєння. 

За даними посадовців США, від початку цього року в цьому аеропорту зафіксували вже 18 інцидентів із дронами.

  • Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
  • Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
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