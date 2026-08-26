Фахівці з’ясували, що структура БпЛА і встановлена на ньому вибухівка характерні для росіян.

Дрон із вибухівкою, який знайшли біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига на початку серпня, міг належати Головному управлінню розвідки Росії.

Про це повідомило джерело в американській розвідці виданню ABC News.

Посадовець США зазначив, що структура БпЛА і встановлена на ньому вибухівка характерні для російського ГРУ. Американську оцінку сформували спільно із спецслужбами та правоохоронцями Німеччини.

Пристрій не здетонував лише через те, що в нього був від'єднаний пусковий механізм. Російська зовнішня розвідка у відповідь звинуватила європейські медіа і німецьких політиків у передчасних закидах на адресу Москви ще до завершення слідства.

Слідчі вважають, що безпілотник мав вивести з ладу літаки на аеродромі, аби затримати постачання зброї Україні й залякати Берлін. Лейпциг, як відомо, є важливим логістичним вузлом, який США і члени НАТО використовують для транспортування озброєння.

За даними посадовців США, від початку цього року в цьому аеропорту зафіксували вже 18 інцидентів із дронами.