Дрон із вибухівкою, який знайшли біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига на початку серпня, міг належати Головному управлінню розвідки Росії.
Про це повідомило джерело в американській розвідці виданню ABC News.
Посадовець США зазначив, що структура БпЛА і встановлена на ньому вибухівка характерні для російського ГРУ. Американську оцінку сформували спільно із спецслужбами та правоохоронцями Німеччини.
Пристрій не здетонував лише через те, що в нього був від'єднаний пусковий механізм. Російська зовнішня розвідка у відповідь звинуватила європейські медіа і німецьких політиків у передчасних закидах на адресу Москви ще до завершення слідства.
Слідчі вважають, що безпілотник мав вивести з ладу літаки на аеродромі, аби затримати постачання зброї Україні й залякати Берлін. Лейпциг, як відомо, є важливим логістичним вузлом, який США і члени НАТО використовують для транспортування озброєння.
За даними посадовців США, від початку цього року в цьому аеропорту зафіксували вже 18 інцидентів із дронами.
- Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
- Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.
- 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.