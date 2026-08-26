​Три дрони за добу винесло на узбережжя Болгарії: два знайшли біля Варни

На узбережжі Болгарії за останню добу виявили три безпілотники. Два з них знайшли в районі Варни, ще один – неподалік Поморія. До роботи залучали військових та прикордонників.

Про це повідомляють болгарські VESTI.

Вранці 26 серпня дрон море винесло на пляж Кабакум поблизу Варни. Місце знахідки оточили, після чого туди прибули військовослужбовці та прикордонна поліція. У Міністерстві оборони Болгарії повідомили, що апарат не мав вибухового заряду. Дрон вирішили доправити до військово-морської бази у Варні для подальшого дослідження.

Інший безпілотник або його уламки виявили на пляжі Паша-Дере. Після обстеження військові знищили об’єкт контрольованим вибухом у морі. Ще один апарат зафіксували у водах Чорного моря біля Поморія. Військові знищили його на місці в морі.