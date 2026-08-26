США завдали удару по судну в Карибському морі, вбивши чотирьох людей

Кількість загиблих унаслідок атак американців по "наркоторговцях" зросла щонайменше до 227 осіб від початку кампанії Трампа близько року тому.

Американські військові завдали удару по судну в Карибському морі, вбивши чотирьох людей.

Про це повідомило Південне командування США.

Цей удар став черговим кроком у суперечливій кампанії адміністрації Дональда Трампа проти ймовірних наркоторговців у Латинській Америці, яка триває вже майже рік.

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“Розвідка підтвердила активну участь судна в наркоторгівлі. Унаслідок операції загинули четверо наркотерористів”, – йдеться у дописі військових на соціальній платформі X.

Точне місце удару і особи загиблих не повідомили. Йдеться лише, що судно рухалося відомими маршрутами контрабанди в Карибському морі.

"Joint Task Force Western Hemisphere continues executing precise, lethal operations against the cartels. We will hunt, disrupt, and defeat these narco-terrorist networks. SOUTHCOM is resolved to neutralizing cartel terror and violence throughout the region and into the U.S.… pic.twitter.com/Kj4k9onYxx — U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026

Як пише DW, згідно з підрахунками агенції новин AP, унаслідок цього удару кількість загиблих зросла щонайменше до 227 осіб у 68 атаках від початку кампанії близько року тому. Інформаційне агентство Reuters пише, що загальна кількість жертв становить понад 210.

Цьому передував ще один удар у Східному Тихому океані вихідними, під час якого загинули двоє людей. Це була перша подібна атака військових США за понад два місяці.

Правозахисні організації, зокрема Human Rights Watch, Amnesty International і незалежні слідчі Організації Об'єднаних Націй, стверджують, що ці удари порушують міжнародне право і є позасудовими вбивствами.