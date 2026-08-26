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Wall Sreet Journal: створення реактивних «шахедів» можливе лише завдяки Китаю

Пекін запевняв, що контролює експорт товарів подвійного призначення. 

Wall Sreet Journal: створення реактивних «шахедів» можливе лише завдяки Китаю
Російський дрон типу Shahed
Фото: Texty.org

Цього року Росія почала активно використовувати дрони типу Shahed з турбореактивними двигунами замість пропелерів. Вони мають втричі більшу швидкість за попередні версії. Це найновіша інновація в сфері дронів-камікадзе, і, як і інші, вона стала можливою лише завдяки постачанню двигунів із Китаю, пише Wall Street Journal. Газета поспілкувалася з українськими фахівцями, що досліджують ці дрони. 

МЗС Китаю не відповіло на запит про коментар. Раніше Пекін запевняв, що суворо регулює експорт компонентів «подвійного призначення».

Китайська компанія, яка, за твердженням українського уряду, виготовляє ці турбореактивні двигуни, – Telefly Telecommunications Equipment – була заснована у 2010 році в південнокитайському комерційному центрі Шеньчжень. Вона переважно виробляє комп'ютерне обладнання та засоби зв'язку, але також продає власну лінійку мікротурбореактивних двигунів – невеликих двигунів, що використовуються в дронах. Telefly не запит про коментар не відповіла.

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Після того як Україна оприлюднила виявлення двигунів Telefly у російських дронах, розділ про турбореактивні двигуни зник з англомовних сторінок сайту компанії. Його все ще можна знайти на її сторінках китайською та іншими мовами, а також у інших китайських продавців в інтернеті.

«Довгий час у виробництві "Шахеда" все зводилося до того, щоб дістати західні деталі. На це робили великий акцент», – сказала Керрі Бітсофф, колишня посадовиця Міністерства фінансів США. «Тепер, я думаю, це змінилося, бо Китай став краще виробляти такі деталі й технології».

Росія іноді запускає «шахеди», які вона називає «Герань», в одній атаці з балістичними ракетами, аби перевантажити оборону. Ракети мають більшу вбивчу силу й спричинили значну частину смертей під час атаки на Київ 2 липня, коли використали реактивні БпЛА. Але «Шахеди» дешевші, і їх можна відправляти в набагато більшій кількості, виснажуючи українську протиповітряну оборону.

Президент України Володимир Зеленський окремо відзначив застосування Росією «Шахедів» із турбореактивними двигунами після атаки 2 липня. Зазвичай Україні вдається знищити понад 90% старіших дронів-камікадзе, які запускає Росія. Але нові турбореактивні моделі можуть відриватися від українських дронів-перехоплювачів, і їх доводиться збивати винищувачами або обмеженим запасом ракет-перехоплювачів, кажуть українські посадовці.

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