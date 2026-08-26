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ЗМІ: адміністрація Трампа призупинила розгляд усіх заяв на імміграційні візи до США

З початку серпня зміни запровадили в усіх посольствах та консульствах, а графік співбесід відкоригували для проведення “поглибленого навчання” працівників. 

ЗМІ: адміністрація Трампа призупинила розгляд усіх заяв на імміграційні візи до США
Фото: medium.com

Адміністрація президента Дональда Трампа призупинила розгляд усіх заяв на імміграційні візи до США. Державний департамент посилює обмеження для заявників, які можуть опинитися на утриманні держави.

Про це пише The Guardian з посиланням на представника відомства.

За його словами, з початку серпня зміни запровадили в усіх посольствах та консульствах, а графік співбесід відкоригували для проведення “поглибленого навчання” працівників. 

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Оновлення інструкцій і підготовку персоналу ведуть із початку року, щоб “забезпечити консульських службовців усім необхідним для всебічної та послідовної оцінки кожного заявника”.

Financial Times повідомляє, що кандидатам, у яких вже були заплановані співбесіди, було надіслано електронні листи з повідомленням про скасування їхніх зустрічей та про те, що їх буде повідомлено про нову дату та час.

Представники агентства стверджують, що це гарантуватиме, що заявники на візу не будуть покладатися на державні виплати США. 

“Але це частина низки стратегій, які адміністрація Трампа застосувала для боротьби з легальною та нелегальною імміграцією та створення більш вибіркового процесу для тих, хто може отримати доступ до системи”, – зазначає видання.

  • Цього тижня адміністрація Трампа також оголосила про плани скасувати візи шукачів притулку, які спочатку в'їхали до країни з метою туризму чи бізнесу. Це може вплинути на майже 200 000 осіб, які зараз шукають притулку і стати найбільшим масовим вилученням віз в історії США. Ці дії вживаються у координації з Міністерством внутрішньої безпеки.
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