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Норвегія третю добу відбиває кібератаку. Російські хакери оголосили «кібервійну» за угоду з Україною

Роботу більшості сервісі відновили. 

Норвегія третю добу відбиває кібератаку. Російські хакери оголосили «кібервійну» за угоду з Україною
Фото: gemini.google.com

Норвезьке агентство з питань цифровізації (Didgir) три дні поспіль відбиває хакерську атаку. Відповідальність за кібернапад на себе взяло російське угруповання Server Killers, пише NRK з посиланням на TV 2.

Хакери оголосили «кібервійну» Норвегії. Вони стверджують, що причиною атаки стала угода про співпрацю у сфері оборони та безпеки, підписана Норвегією та Україною в неділю.

Атаки попередніх днів уже вплинули на роботу цифрових сервісів. Станом на 26 серпня роботу більшості сервісів відновили. 

«Ситуація така: атака досі триває, але ми вжили заходів, завдяки яким наші сервіси залишаються доступними майже безперервно. Утім, час від часу можуть спостерігатися певні збої в стабільності роботи», – повідомив телерадіокомпанії NRK директор Digdir Фроде Даніельсен.

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