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​Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для власної безпеки і Європи

На думку Будапешта, дії РФ наражають на серйозну небезпеку угорську меншину на Закарпатті.

​Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для власної безпеки і Європи
прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: Facebook/Péter Magyar﻿

Уряд Угорщини вперше офіційно назвав Росію загрозою для країни, всієї Європи та глобального порядку. 

Про це йдеться в урядових директивах до 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, які підписав прем’єр-міністр Петер Мадяр. Документ оприлюднили в офіційному віснику уряду Magyar Közlöny, пише «Радіо Свобода».

Будапешт засуджує російську військову агресію, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і визнає право Києва на самооборону. У тексті директив наголошують, що дії РФ наражають на серйозну небезпеку угорську меншину на Закарпатті. Через це Угорщина підтримує будь-які зусилля для початку переговорів, які забезпечать сталий мир і довгострокові гарантії безпеки.

Крім цього, документ містить інструкції для угорської делегації щодо ставлення до міграції та конфліктів у Газі, Ірані та Лівані. 

Раніше міністр оборони Угорщини Ромулуш Русін-Сенді заявив, що країна зачиняє двері перед Росією і відновлює довіру союзників, адже російська розвідка намагалася непомітно проникнути в країну.

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