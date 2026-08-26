​Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для власної безпеки і Європи

На думку Будапешта, дії РФ наражають на серйозну небезпеку угорську меншину на Закарпатті.

Уряд Угорщини вперше офіційно назвав Росію загрозою для країни, всієї Європи та глобального порядку.

Про це йдеться в урядових директивах до 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, які підписав прем’єр-міністр Петер Мадяр. Документ оприлюднили в офіційному віснику уряду Magyar Közlöny, пише «Радіо Свобода».

Будапешт засуджує російську військову агресію, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і визнає право Києва на самооборону. У тексті директив наголошують, що дії РФ наражають на серйозну небезпеку угорську меншину на Закарпатті. Через це Угорщина підтримує будь-які зусилля для початку переговорів, які забезпечать сталий мир і довгострокові гарантії безпеки.

Крім цього, документ містить інструкції для угорської делегації щодо ставлення до міграції та конфліктів у Газі, Ірані та Лівані.

Раніше міністр оборони Угорщини Ромулуш Русін-Сенді заявив, що країна зачиняє двері перед Росією і відновлює довіру союзників, адже російська розвідка намагалася непомітно проникнути в країну.