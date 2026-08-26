У США викрили масштабну шпигунську кампанію китайських хакерів.

Вони зламали мережі багатьох федеральних агентств, серед яких NASA, Федеральна резервна система, Міністерство юстиції, Міністерство енергетики та Сенат США, пише CNN.

За даними Міністерства юстиції США, хакери, пов'язані з військовими і спецслужбами Китаю, також атакували військові мережі, лікарні, енергетичні компанії та оборонних підрядників. Для прикриття своїх дій, проникнення у внутрішні системи та підвищення ефективності атак хакери використовували китайську технологічну компанію Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company.

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Аби зупинити подальшу загрозу, американське Міністерство юстиції вилучило три інтернет-домени, пов'язані з цією фірмою. Окрім цього, федеральні агентства планують опублікувати рекомендації з описом методів хакерів, щоб інші постраждалі компанії змогли виявити та видалити нападників зі своїх систем.

Точні наслідки цієї шпигунської операції поки що залишаються невідомими. З міркувань безпеки оцінки збитків від контррозвідки США, найімовірніше, не розголошуватимуть.

Американська сторона вважає, що це чергове загострення у тривалій серії китайських кібератак на ключові елементи інфраструктури США, такі як електростанції та банки.

За даними розслідування, ФБР й Агентство національної безпеки США витратили місяці на розкриття високотехнологічної схеми маскування. Хакери використовували послуги приватної китайської фірми, щоб зливатися з звичайним інтернет-трафіком і приховувати свої дії під виглядом простих користувачів. Фахівці американської компанії Lumen Technologies зазначили, що використання такої комерційної фірми допомогло шпигунам ховатися, проте водночас залишило цифровий слід, який і допоміг слідчим викрити операцію.