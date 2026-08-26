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Зеленський: за минулу добу уражено 16 об'єктів на території Росії

Президент наголосив, що війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. 

Зеленський: за минулу добу уражено 16 об'єктів на території Росії
Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео на Фейсбук-сторінці Володимира Зеленського

За минулу добу Сили оборони України уразили 16 об'єктів на території Росії. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

"За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. 

"Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії. Дякую всім задіяним воїнам за влучність! Слава Україні!", - додав президент. 

  • Як повідомляв Генштаб ЗСУ, в ніч проти 26 серпня українські військові уразили Кстовський нафтопереробний завод у Нижньогородській області Росії. На підприємстві після удару виникла пожежа.
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