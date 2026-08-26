За минулу добу Сили оборони України уразили 16 об'єктів на території Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що війна мусить повертатися туди, звідки прийшла.

"Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії. Дякую всім задіяним воїнам за влучність! Слава Україні!", - додав президент.