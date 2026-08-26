У Берліні провели обшуки у власника сайту, який вимагав криптовалюту за видалення негативних публікацій

Отримав підозру власник популярного сайту і Telegram-каналу, який роками публікував негативні та дискредитаційні матеріали про керівника одного з підприємств, а потім почав вимагати гроші за видалення матеріалів.

Як повідомила Національна поліція, зловмисник запропонував передати криптовалюту на суму $3,5 тисячі за видалення компромату і припинення наступних медіаатак. Після перерахування коштів публікації з ресурсів зникли.

Слідчі Нацполу і кіберполіція встановили, що зловмисник переховується у Німеччині. Тоді українські і німецькі правоохоронці провели обшук за місцем його проживання у Берліні. Там вилучили цифрову техніку, телефони, банківські картки і документи про криптовалютні операції, які незабаром передадуть в Україну.

Правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру у вимаганні. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз поліцейські готують документи для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук і подальшої екстрадиції, а також встановлюють його можливих спільників.