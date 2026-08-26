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Українські посольства з’ясовують, чи є постраждалі українці через зсуви на кордоні між Тибетом і Непалом

Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення щодо інциденту.

Українські посольства з’ясовують, чи є постраждалі українці через зсуви на кордоні між Тибетом і Непалом
повені і зсув на кордоні між Тибетом і Непалом
Фото: The Daily Star

Посольства України в Індії і КНР звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом. 

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

«Наразі інформація про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих відсутня. Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге - про втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються», - заявили у відомстві.

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Наразі міністерство, департамент консульської служби і посольства України в Індії та КНР моніторять ситуацію і розробляють відповідні рекомендації для громадян України в регіоні, які опублікують на веб-ресурсах дипломатичних установ.

Щонайменше 31 людина загинула і майже 400 вважаються зниклими безвісти внаслідок раптової повені та зсуву ґрунту на кордоні між Непалом і Тибетом, які змили села й пошкодили дороги та інфраструктуру, повідомляє BBC.

Катастрофа сталася вранці 26 серпня. За попередніми даними, причиною став землетрус, який спричинив сходження лавини; тала снігова маса ринула в річку Бхоте Коші.

За інформацією армії Непалу, по обидва боки кордону тривають пошуково-рятувальні операції, наразі вдалося врятувати 88 осіб.

Державні ЗМІ Китаю, під контролем якого перебуває Тибет, повідомляють про значні жертви, а непальські посадовці зазначають, що очікують «масштабних втрат».

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