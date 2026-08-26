Військовим зберігатимуть грошове забезпечення протягом усього стаціонарного лікування: Зеленський підписав закон

За військовослужбовцями зберігатиметься грошове забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема, якщо вони проходять їх у медичних закладах за кордоном.

Відповідний закон підписав президент Зеленський, повідомляє пресслужба Міноборони.

Йдеться про документ, який змінює законодавство щодо медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців, ветеранів, а також українців, звільнених із російського полону.

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Наразі військовослужбовцю під час стаціонарного лікування виплачують грошове забезпечення за останньою займаною посадою, але не довше 12 місяців поспіль. Якщо лікування перевищує чотири місяці, для продовження виплат необхідний висновок військово-лікарської комісії про потребу в тривалому лікуванні.

Що змінює новий закон?

За новим законом саме тривалість лікування не буде підставою для припинення збереження грошового забезпечення після 12 місяців. Виплати здійснюватимуть відповідно до умов, які визначить Кабінет Міністрів.

Водночас нові правила не означають автоматичного збереження всіх додаткових виплат. Зокрема, це стосується додаткових винагород – порядок їхнього нарахування уряд визначить окремо.

Вимогу проходити військово-лікарську комісію не скасовують. Після початку лікування військовослужбовець має пройти медичний огляд для визначення придатності до служби не пізніше ніж через 12 місяців. Якщо лікування триватиме довше, повторний огляд ВЛК проводитимуть щонайменше раз на чотири місяці за процедурою, визначеною урядом.

Фото: Міноборони України