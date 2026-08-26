Російська армія обстріляла Дніпровський район та центр Херсона, постраждали троє (оновлено)

Також стало відомо про поранених внаслідок учорашніх атак.

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Російська армія обстріляла сьогодні Дніпровський район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Унаслідок ворожого артобстрілу до лікарні доставлено 51-річну жінку.

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У неї діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Наразі постраждалій надають необхідну допомогу.

До медиків по допомогу звернулись двоє постраждалих внаслідок атаки ворожого безпілотника на автівку в центральній частині міста близько 13:50.

Чоловіки 40 і 37 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі триває дообстеження.

Окрім того, стало відомо, що вчора близько 17:20 ворог з безпілотника атакував Центральний район.

Під удар потрапив 40-річний херсонець. Він звернувся до медиків по допомогу. В нього діагностували контузію, вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

Лікування потерпілий продовжить амбулаторно.

Також медична допомога знадобилась 71-річному жителю Антонівки, який учора потрапив під ворожий обстріл.

Чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги. Триває дообстеження.