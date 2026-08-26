Російська армія обстріляла Дніпровський район та центр Херсона, постраждали троє (оновлено)

Російська армія обстріляла сьогодні Дніпровський район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Унаслідок ворожого артобстрілу до лікарні доставлено 51-річну жінку.
У неї діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Наразі постраждалій надають необхідну допомогу.
До медиків по допомогу звернулись двоє постраждалих внаслідок атаки ворожого безпілотника на автівку в центральній частині міста близько 13:50.
Чоловіки 40 і 37 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі триває дообстеження.
Окрім того, стало відомо, що вчора близько 17:20 ворог з безпілотника атакував Центральний район.
Під удар потрапив 40-річний херсонець. Він звернувся до медиків по допомогу. В нього діагностували контузію, вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.
Лікування потерпілий продовжить амбулаторно.
Також медична допомога знадобилась 71-річному жителю Антонівки, який учора потрапив під ворожий обстріл.
Чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги. Триває дообстеження.
- Раніше стало відомо, що російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплову електростанцію. Зазначається, що внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.