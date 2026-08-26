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Російська армія обстріляла Дніпровський район та центр Херсона, постраждали троє (оновлено)

Також стало відомо про поранених внаслідок учорашніх атак.

Російська армія обстріляла Дніпровський район та центр Херсона, постраждали троє (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Російська армія обстріляла сьогодні Дніпровський район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Унаслідок ворожого артобстрілу до лікарні доставлено 51-річну жінку.

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У неї діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Наразі постраждалій надають необхідну допомогу.

До медиків по допомогу звернулись двоє постраждалих внаслідок атаки ворожого безпілотника на автівку в центральній частині міста близько 13:50.

Чоловіки 40 і 37 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі триває дообстеження.

Окрім того, стало відомо, що вчора близько 17:20 ворог з безпілотника атакував Центральний район.

Під удар потрапив 40-річний херсонець. Він звернувся до медиків по допомогу. В нього діагностували контузію, вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

Лікування потерпілий продовжить амбулаторно.

Також медична допомога знадобилась 71-річному жителю Антонівки, який учора потрапив під ворожий обстріл.

Чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги. Триває дообстеження.

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