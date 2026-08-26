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Ідентифіковано ще одного “кадировця” у справі про згвалтування дівчини на Херсонщині

Раніше підозру у цьому злочині вже оголосили воєнному злочинцю зі складу російської окупаційної армії Мумаді Маґомедову.

Фото: ГУР Міністерства оборони

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України ідентифікували другого фігуранта у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на окупованій території Херсонської області у березні 2024 року – “кадировця” Адама Бойсуєва.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Раніше підозру у цьому злочині вже оголосили воєнному злочинцю зі складу російської окупаційної армії Мумаді Маґомедову (позивний “чорний”).

24 березня 2024 року орієнтовно о 22:00 в одному з поневолених сіл Херсонщини Маґомедов та Бойсуєв схопили неповнолітню на вулиці, затягнули до автомобіля “жигулі”, завдали дитині удару по обличчю, змусили проковтнути невідому таблетку та ґвалтували по черзі до 2 години ночі.

Детальніше про воєнного злочинця

Бойсуєв Адам Саідович 1994 року народження – уродженець села Верхній Наур Надтеречного району Чечні і громадянин РФ. 

Військове звання – сержант, позивний – “Хома”. Командир відділення третьої групи спеціального призначення другої роти спеціального призначення 78-го мотострілецького полку спеціального призначення “Сєвєр-Ахмат” (в/ч 77192).

Ґвалтівнику-“кадировцю” повідомлено про підозру за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Його дії кваліфіковано як порушення статей 27 і 32 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а також Додаткового протоколу I.

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