Зеленський вручив орден «Золота Зірка» командирам 3 армійського корпусу і Таврійської бригади

Крім того, військові звання бригадного генерала присвоїли полковникам Олегу Гончаруку, Валерію Скреду і Олексію Халабуді.

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Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» двом Героям України під час відвідин військових, які беруть участь в Олександрівській операції.

Як ідеться на сайті глави держави, нагороди отримали командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький і командир 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади полковник Едуард Колодій.

Також президент нагородив 31 військового орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів та «За мужність» І–ІІІ ступенів, а також медалями «За військову службу Україні».

Глава держави присвоїв військові звання бригадного генерала полковникам Олегу Гончаруку, Валерію Скреду і Олексію Халабуді.