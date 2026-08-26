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Зеленський вручив орден «Золота Зірка» командирам 3 армійського корпусу і Таврійської бригади

Крім того, військові звання бригадного генерала присвоїли полковникам Олегу Гончаруку, Валерію Скреду і Олексію Халабуді.

Зеленський вручив орден «Золота Зірка» командирам 3 армійського корпусу і Таврійської бригади
командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький і президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» двом Героям України під час відвідин військових, які беруть участь в Олександрівській операції.

Як ідеться на сайті глави держави, нагороди отримали командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький і командир 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади полковник Едуард Колодій.

Також президент нагородив 31 військового орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів та «За мужність» І–ІІІ ступенів, а також медалями «За військову службу Україні». 

Глава держави присвоїв військові звання бригадного генерала полковникам Олегу Гончаруку, Валерію Скреду і Олексію Халабуді.

  • Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий 26 серпня відвідали Олександрівський напрямок фронту, де триває наступальна операція Сил оборони. Вони зустрілися з захисниками з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.
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