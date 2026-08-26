В Україні завершили спецоперацію "Рубікон": викрита транснаціональна мережа наркобізнесу

Участь в операції взяли правоохоронці з України, Польщі та Молдови, а також Європол.

.В Україні завершили масштабну міжнародну спецоперацію "Рубікон", спрямовану на ліквідацію мережі промислового виробництва та збуту наркотиків і психотропів. Операція тривала з лютого 2026 року за участі правоохоронців України, Польщі та Молдови й за координації Європолу.

Про це повідомив в Telegram Офіс генпрокурора, а також пресслужба Нацполіції України.

Злочинна мережа охоплювала весь цикл наркобізнесу – від контрабанди прекурсорів і роботи підпільних лабораторій до зберігання, доставки, онлайн-продажу та легалізації отриманих коштів. Прекурсори з країн ЄС незаконно переправляли до України та Польщі, де з них виготовляли, зокрема, амфетамін і мефедрон.

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Лабораторії облаштовували в орендованих будинках, гаражах, дачних кооперативах і покинутих промислових приміщеннях. Готову продукцію доставляли поштовими сервісами та поширювали через так званих "закладників". Продаж організовували через понад 130 анонімних майданчиків у месенджерах і чат-ботах, а розрахунки здебільшого проводили в криптовалюті.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

Спецоперація складалася з трьох етапів. За цей час правоохоронці провели 1209 обшуків, ліквідували 42 нарколабораторії та 138 складів, а також припинили роботу 56 онлайн-наркошопів. Загалом про підозру повідомили 367 людям.

Під час слідчих дій вилучили понад тонну готових наркотиків і психотропних речовин, а також близько 22 тонн прекурсорів. За оцінками правоохоронців, із цієї сировини можна було виготовити понад чотири тонни наркотиків. Крім того, вилучено 50 автомобілів, 1,6 млн грн, $167 тисяч та €39 тисяч. Загальну вартість вилученого за цінами нелегального ринку оцінюють у понад 540 млн грн.