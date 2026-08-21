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Екссуддю з Миколаєва підозрюють у замовленні вбивства мачухи заради спадщини

Тіло жінки знайшли у 2014 році у річці Південний Буг.

Екссуддю з Миколаєва підозрюють у замовленні вбивства мачухи заради спадщини
Екссуддя переховується в окупованому Криму
Фото: ДБР

ДБР завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього судді Центрального районного суду Миколаєва. За версією слідства, він організував убивство мачухи, щоб отримати спадщину.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Злочин стався у липні 2014 року. Тоді у річці Південний Буг знайшли тіло вдови колишнього голови Заводського районного суду Миколаєва. Правоохоронці встановили, що до вбивства можуть бути причетні троє колишніх ув’язнених та двоє синів покійного голови суду.

Один із них на той час працював суддею Центрального районного суду Миколаєва і, за даними слідства, був замовником злочину. У 2015 році чоловікові повідомили про підозру, після чого він утік до тимчасово окупованого Криму. Там він переховується від українського правосуддя.

У квітні 2018 року Вища рада правосуддя звільнила його з посади через відсутність на роботі. Нині колишнього суддю оголосили в міжнародний розшук. Йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб за попередньою змовою та на замовлення, а також розбій. У разі доведення вини колишньому судді може загрожувати довічне позбавлення волі. 

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