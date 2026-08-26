В Україні викрили масштабну схему із продажу ліків для Сил оборони за завищеними цінами

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викриття схеми з продажем ліків для армії

Військова контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала схему із продажу ліків для медзакладів і Сил оборони за штучно завищеними цінами.

Збитки для державного бюджету перевищують 80 мільйонів гривень, повідомила СБУ.

Під час заходів у Київській і Львівській областях, а також у Дніпрі правоохоронці затримали чотирьох представників комерційних структур.

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Зловмисники закуповували препарати у виробників та імпортерів, а потім продавали їх бюджетним медустановам за цінами, які суттєво перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку.

Завищення цін стосувалося перш за все медзасобів для реанімації, анестезіології, інтенсивної терапії і лікування складних інфекцій.

Крім цього, зловмнисики використовували афілійовані підприємства для формування штучного податкового кредиту, аби надалі виводити готівку.

Під час 16 обшуків у помешканнях і офісах ділків вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки й електронні носії із доказами злочину.

Наразі чотирьом затриманим повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Суд вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.